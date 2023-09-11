Толчинский о том, может ли повторить кричалку про ЦСКА: «Нет, это одноразовая акция. Такое состояние у меня тогда было. Нормально общаюсь с теми, кто там работает»

Сергей Толчинский высказался об оскорбительной кричалке в адрес ЦСКА.

– Многие до сих пор вспоминают историю с нецензурной кричалкой в адрес ЦСКА сразу после победы в финале Кубка Гагарина с «Авангардом». Это уже забылось?

– Я – да. Болельщики – нет. Мы недавно играли в футбол, когда устроили матч с . Хоккеисты рубились друг против друга.

Позвали на это мероприятие и болельщиков ЦСКА. Естественно, они ту историю еще помнят и о своих кричалках во время матча не забыли (смеется). Я для себя понимаю, почему и как это произошло после того финала.

– Можете повторить ее?

– Нет, это одноразовая акция. Такое состояние у меня тогда было.

– Некоторые люди говорили, что ваше возвращение в ЦСКА исключено именно из-за той кричалки. И на Олимпиаду вы не поехали по этой причине.

– Не могу сказать, из-за чего я туда не поехал. Но этих людей тоже можно понять. Им было неприятно.

– Мы воспринимаем кричалку спокойно, поскольку это были эмоции.

– Конечно! Эмоции, эйфория, усталость. Тем более сразу после финала на фоне такого соперничества, плюс рядом фанаты были. В один момент это все сплелось.

– Трезвым вы сейчас это не скажете?

– Никогда. Эту тему уже столько мусолили и говорил сам двести раз, но я нормально общаюсь и с ребятами, и с теми, кто работает в организации. Все понимают и всерьез ту ситуацию никогда не воспринимали, – сказал форвард СКА Сергей Толчинский.

Напомним, после решающего матча финала розыгрыша Кубка Гагарина-2021 между «Авангардом» и ЦСКА (1:0, 4-2 в серии) Толчинский вместе с болельщиками проскандировал оскорбительную кричалку про московский клуб.

Нападающий является воспитанником ЦСКА. Он играл за команду в с 2018 по 2020 год. Ранее он также выступал за молодежную команду клуба «Красную Армию».

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