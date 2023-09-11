Владислав Третьяк: «В СССР самыми популярными были космонавты, хоккеисты и артисты. Приятно, когда тебя узнают. Люди подходят и благодарят за то, что ты сделал для страны»

Владислав Третьяк высказался о популярности космонавтов и хоккеистов в СССР.

«Всегда приятно, когда тебя люди узнают (смеется). Значит, ты сделал в жизни что-то важное.

Люди подходят и благодарят, говорят спасибо за то, что вы сделали для страны.

В Советском Союзе миллионы болельщиков смотрели хоккей. Самые популярные люди были космонавты, хоккеисты и артисты», – сказал экс-вратарь сборной СССР и ЦСКА, а ныне президент ФХР Владислав Третьяк.