«Тампа» подписала форварда «Рейнджерс» Мотта на год и 800 тысяч долларов. Арчибальд расторгнет контракт с клубом – он временно не планирует играть в хоккей
Тайлер Мотт перешел в «Тампу» из «Рейнджерс».
«Лайтнинг» объявили о двух изменениях в составе.
Сначала клуб сообщил о том, что выставил нападающего Джоша Арчибальда на драфт отказов для расторжения контракта.
Хоккеист в межсезонье подписал договор с «Тампой» на два сезона и 800 тысяч долларов, перейдя из «Питтсбурга».
«Вчера агент Джоша и сам Джош сообщили мне, что он некоторое время не планирует играть в хоккей и не явится в тренировочный лагерь. Следовательно, Джош помещен на драфт отказов для расторжения договора», – сказал генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.
После этого «Тампы» объявила о подписании однолетнего соглашения с нападающим Тайлером Моттом.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Оттаву» и «Рейнджерс». Вторую часть сезона он провел в клубе из Нью-Йорка, в который перешел в дедлайн, и набрал 10 (5+5) очков в 24 играх регулярного чемпионата НХЛ.
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