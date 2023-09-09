«Тампа» подписала форварда «Рейнджерс» Мотта на год и 800 тысяч долларов. Арчибальд расторгнет контракт с клубом – он временно не планирует играть в хоккей

Тайлер Мотт перешел в «Тампу» из «Рейнджерс».

«Лайтнинг» объявили о двух изменениях в составе.

Сначала клуб сообщил о том, что выставил нападающего на драфт отказов для расторжения контракта.

Хоккеист в межсезонье подписал договор с « » на два сезона и 800 тысяч долларов, перейдя из «Питтсбурга».

«Вчера агент Джоша и сам Джош сообщили мне, что он некоторое время не планирует играть в хоккей и не явится в тренировочный лагерь. Следовательно, Джош помещен на драфт отказов для расторжения договора», – сказал генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа.

После этого «Тампы» объявила о подписании однолетнего соглашения с нападающим .

В прошлом сезоне игрок выступал за «Оттаву» и « ». Вторую часть сезона он провел в клубе из Нью-Йорка, в который перешел в дедлайн, и набрал 10 (5+5) очков в 24 играх регулярного чемпионата .