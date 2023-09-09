Вайсфельд о СКА: «Много игроков и большая ротация – надо сыграться, тренеры должны определить костяк. «Ак Барс» и ЦСКА играют одним составом»

Леонид Вайсфельд считает, что хоккеистам СКА нужно сыграться.

Петербургский клуб одержал две победы в четырех матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

– Я каких-то особых закономерностей в игре СКА не увидел.

Только удивился, как складывался для армейцев матч с « » в Нижнем Новгороде. Игра вообще понравилась.

И СКА ее так мощно начал, что первые десять минут хозяева за соперниками не успевали.

Потом то ли петербуржцы сбавили, то ли нижегородцы стали быстрее, но они по скоростям сравнялись. Вот этот момент удивил.

Мне кажется, у СКА много новых игроков и нужно время, чтобы команда сформировалась. Тренеры должны определить костяк.

Еще же, как говорит Роман Ротенберг, десять человек травмированы. Так что СКА нужно время, чтобы все новички притерлись, нашли общий язык.

Ну вот, скажем, « » и играют практически одним составом, двух-трех поменяют в межсезонье – и все.

А у СКА очень большая ротация. Во-первых, много новичков, во-вторых, у них в принципе много игроков в заявке. Им надо сыграться.

– Этот СКА уже не напоминает команду прошлого сезона? Все же у армейцев – «система».

– Я думаю, нет. У меня целостного впечатления о СКА не сложилось.

Хотя я смотрел и комментировал их матчи. Но сейчас рано делать какие-то выводы – сыграны только четыре матча, – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд.