«Норникель» станет спонсором «Спартака». Представители компании участвуют в деятельности хоккейного клуба

«Спартак» будет спонсировать компания «Норильский никель».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вопрос об этом принципиально решен.

Представители горно-металлургической компании входят в курс дела и участвуют в повседневной деятельности хоккейного клуба.

Планируется, что кадровые решения относительного действующего руководства « » примут позднее.

Они будут зависеть от спортивных и коммерческих результатов работы клуба в нынешнем сезоне.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин – глава попечительского совета НХЛ (Ночной хоккейной лиги).