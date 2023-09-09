«Норникель» станет спонсором «Спартака». Представители компании участвуют в деятельности хоккейного клуба
«Спартак» будет спонсировать компания «Норильский никель».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», вопрос об этом принципиально решен.
Представители горно-металлургической компании входят в курс дела и участвуют в повседневной деятельности хоккейного клуба.
Планируется, что кадровые решения относительного действующего руководства «Спартака» примут позднее.
Они будут зависеть от спортивных и коммерческих результатов работы клуба в нынешнем сезоне.
Президент «Норникеля» Владимир Потанин – глава попечительского совета НХЛ (Ночной хоккейной лиги).
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