«Норникель» станет спонсором «Спартака». Представители компании участвуют в деятельности хоккейного клуба

Теги Спартак бизнес КХЛ Норильский никель Спорт-Экспресс Хоккей

«Спартак» будет спонсировать компания «Норильский никель».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», вопрос об этом принципиально решен.

Представители горно-металлургической компании входят в курс дела и участвуют в повседневной деятельности хоккейного клуба.

Планируется, что кадровые решения относительного действующего руководства «Спартака» примут позднее.

Они будут зависеть от спортивных и коммерческих результатов работы клуба в нынешнем сезоне.

Президент «Норникеля» Владимир Потанин – глава попечительского совета НХЛ (Ночной хоккейной лиги).

2 комментария

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Shast
Интересно
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0
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Александр Трифон0в
Вот почему нет денег на баскетбольный ЦСКА
0
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