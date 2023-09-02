Роман Ротенберг: «В НХЛ рекордное количество россиян – важно, чтобы ребята развивались здесь, можно играть в лучшей системе. Мы строим катки»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о российских игроках в НХЛ.

– Сколько сейчас игроков в НХЛ наших, российских? За 50?

– За 50, конечно. Сейчас там рекордное количество.

Могу сказать, что для нас важно, чтобы ребята как можно дольше развивались в России, тогда они готовы играть там на лидирующих позициях, как Свечников, Овечкин, Малкин. В первых звеньях. Тогда нужно ехать, иначе смысла нет.

Можно развиваться здесь и играть в лучшей системе.

Нужно сделать все возможное, чтобы у нас была инфраструктура для детишек и молодых ребят. Мы строим катки, создаем детско-юношеские школы.

Кстати, мы открыли филиал школы в Красногорске. Очень важно, чтобы ребята с детского возраста играли с сильнейшими командами России.

То, что сделали в ЮФЛ, где футбольные команды играют по всей России, – это очень здорово.

К сожалению, в хоккее мы сейчас не можем сделать такую систему, по финансовым показателям, но наши детские команды будут выступать против ЦСКА, «Динамо», «Спартака».

Мы должны научить их с детства обыгрывать эти команды, тогда у нас будет культура победителя. Мы к этому стремимся, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.