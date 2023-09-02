Роман Ротенберг: «В НХЛ рекордное количество россиян – важно, чтобы ребята развивались здесь, можно играть в лучшей системе. Мы строим катки»

Теги СКА Евгений Малкин Александр Овечкин НХЛ КХЛ Роман Ротенберг детский хоккей Андрей Свечников Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о российских игроках в НХЛ.

– Сколько сейчас игроков в НХЛ наших, российских? За 50?

– За 50, конечно. Сейчас там рекордное количество.

Могу сказать, что для нас важно, чтобы ребята как можно дольше развивались в России, тогда они готовы играть там на лидирующих позициях, как Свечников, Овечкин, Малкин. В первых звеньях. Тогда нужно ехать, иначе смысла нет.

Можно развиваться здесь и играть в лучшей системе.

Нужно сделать все возможное, чтобы у нас была инфраструктура для детишек и молодых ребят. Мы строим катки, создаем детско-юношеские школы.

Кстати, мы открыли филиал школы в Красногорске. Очень важно, чтобы ребята с детского возраста играли с сильнейшими командами России.

То, что сделали в ЮФЛ, где футбольные команды играют по всей России, – это очень здорово.

К сожалению, в хоккее мы сейчас не можем сделать такую систему, по финансовым показателям, но наши детские команды будут выступать против ЦСКА, «Динамо», «Спартака».

Мы должны научить их с детства обыгрывать эти команды, тогда у нас будет культура победителя. Мы к этому стремимся, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

31 комментарий

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ARIGAMI ARIGAMI
"Мы строим катки, создаём детско-юношеские школы"

Где, в параллельном мире??? 🤣🤣🤣
+46
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Егор Старов
Кто о чем, а вшивый о бане.
Но Майкл Оливер не то что прост. Он элементарно глуп. Применяет актуальную в СССР фразу. Но тогда все катки были бесплатными!! И толку сейчас от того, что они строят эти катки? Ценник там мама не горюй нынче. Но смешной человек это в расчет не берет . Живёт на планете розовых пони
+37
-1
+36
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Maxim Shumov
Непонятно, зачем россияне едут в эту НХЛ, когда можно играть в системе??
+16
0
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urloff
Когда зашёл на поляну Третьяка.

Да и в НХЛ за всё время не рекордное количество россиян. Но я понимаю, Роман увлекся хоккеем и свой отсчёт 800 матчей начал только в 2014 году, до этого хоккея не существовало.
+15
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+15
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Максим Черкашин
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Мы строим катки, создаём детско-юношеские школы" Где, в параллельном мире??? 🤣🤣🤣
В Нарнии с ротенбергами и львом Асланом.:)))))
+11
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Егор Старов
А едут молодые игроки в первую очередь из за двух пунктов: закрепиться в Америке и перетащить туда родителей. Ибо там , по их мнению, можно планировать будущее
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Lanc
Вы не строите катки, вы разворовываете деньги, на которые можно было бы строить катки.
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Джон Псина
Рома, вы с Третьяком тексты перепутали, катки это ж его тематика
А вообще ну построили вы катки и толку? Мало кто готов отдавать по миллиону суммарно рублей в год чтоб ребенок занимался. Вы делайте хоккей доступнее, у нас в каждом дворе ну или через один по Овечкина и Малкину, просто у родителей нет денег чтоб мальчишка таковым стал. Делайте хоккей доступнее и вы его не узнаете, талантов резко прибавится. Впрочем о чем я....
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PolarBear
Какое ещё рекордное? Рекорды россиян по количеству в НХЛ было в 90 годы, по 80 человек
+5
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Александр Маслов
Ответ Егор Старов
Кто о чем, а вшивый о бане. Но Майкл Оливер не то что прост. Он элементарно глуп. Применяет актуальную в СССР фразу. Но тогда все катки были бесплатными!! И толку сейчас от того, что они строят эти катки? Ценник там мама не горюй нынче. Но смешной человек это в расчет не берет . Живёт на планете розовых пони
полностью согласен.
+5
0
+5
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Вячеслав Котов
походу каток по нему проехал
+3
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Machine Head
Какое лично Вы имеете отношение к тем россиянам , о которых вы говорите ? Сколько воспитали лично Вы , Роман Борисович и ваша система ? Где воспитанники из красной машины ? Ноль воспитанников.
+7
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Don_Krebs
"У нас лучшая система, потому что мы строим катки", - Р. Ротенберг (цитаты великих людей)
+3
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Vadoniy
Ответ PolarBear
Какое ещё рекордное? Рекорды россиян по количеству в НХЛ было в 90 годы, по 80 человек
С середины 90 по середину 00. Ну и не по 80, олин раз под 70 набралось. Важное отличие от нынешних "за 50" - это роль в команде/лиге. Сейчас среди супертопов наших игроков нет, а в то время было много
+2
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dalmolchun
Свечников убежал молодым, до сих пор никак не разродится. Даже встряска от Овечкина в 2019 не помогла...
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ARIGAMI ARIGAMI
НХЛ - более престижна. Чего здесь обсуждать
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Егор Логвинов
Какую систему? Если только систему бардака в отечественном хоккее
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pizzatcarizza
Ответ Maxim Shumov
Непонятно, зачем россияне едут в эту НХЛ, когда можно играть в системе??
Агентурная сеть)
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Михаил Качалов
Так он просто забыл про эту систему
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Mephi027
Вообще говоря, это Третьяк лично строит катки, а не вы.

:)
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Konsttable
Когда я вижу в заголовке «Ротенберг», я сразу открываю комменты, не касаясь статьи
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Sarumian
Можно развиваться здесь и играть в лучшей системе.

Так они и играют в лучшей системе. Зачем им возвращаться в КХЛ ?
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Сельмаш1930
Рекордное? Что-то Йозе Марино понесло совсем. Рекордное было ближе к началу 21 века, когда доходило до 80 человек. А сейчас наших, ну скажем так, крайне мало.
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Alex Redskin
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
"Мы строим катки, создаём детско-юношеские школы" Где, в параллельном мире??? 🤣🤣🤣
Просто его Третьяк укусил
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Айнур Кашаев
Ответ Maxim Shumov
Непонятно, зачем россияне едут в эту НХЛ, когда можно играть в системе??
Давайте играть в системе СКА всем))) подумаешь 10 пятёрок или 100)
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