Роман Ротенберг: «В НХЛ рекордное количество россиян – важно, чтобы ребята развивались здесь, можно играть в лучшей системе. Мы строим катки»
Роман Ротенберг ответил на вопрос о российских игроках в НХЛ.
– Сколько сейчас игроков в НХЛ наших, российских? За 50?
– За 50, конечно. Сейчас там рекордное количество.
Могу сказать, что для нас важно, чтобы ребята как можно дольше развивались в России, тогда они готовы играть там на лидирующих позициях, как Свечников, Овечкин, Малкин. В первых звеньях. Тогда нужно ехать, иначе смысла нет.
Можно развиваться здесь и играть в лучшей системе.
Нужно сделать все возможное, чтобы у нас была инфраструктура для детишек и молодых ребят. Мы строим катки, создаем детско-юношеские школы.
Кстати, мы открыли филиал школы в Красногорске. Очень важно, чтобы ребята с детского возраста играли с сильнейшими командами России.
То, что сделали в ЮФЛ, где футбольные команды играют по всей России, – это очень здорово.
К сожалению, в хоккее мы сейчас не можем сделать такую систему, по финансовым показателям, но наши детские команды будут выступать против ЦСКА, «Динамо», «Спартака».
Мы должны научить их с детства обыгрывать эти команды, тогда у нас будет культура победителя. Мы к этому стремимся, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Где, в параллельном мире??? 🤣🤣🤣
Но Майкл Оливер не то что прост. Он элементарно глуп. Применяет актуальную в СССР фразу. Но тогда все катки были бесплатными!! И толку сейчас от того, что они строят эти катки? Ценник там мама не горюй нынче. Но смешной человек это в расчет не берет . Живёт на планете розовых пони
Да и в НХЛ за всё время не рекордное количество россиян. Но я понимаю, Роман увлекся хоккеем и свой отсчёт 800 матчей начал только в 2014 году, до этого хоккея не существовало.
А вообще ну построили вы катки и толку? Мало кто готов отдавать по миллиону суммарно рублей в год чтоб ребенок занимался. Вы делайте хоккей доступнее, у нас в каждом дворе ну или через один по Овечкина и Малкину, просто у родителей нет денег чтоб мальчишка таковым стал. Делайте хоккей доступнее и вы его не узнаете, талантов резко прибавится. Впрочем о чем я....
:)
Так они и играют в лучшей системе. Зачем им возвращаться в КХЛ ?