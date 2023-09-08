Форвард «Сент-Луиса» Капанен обвинен в вождении в нетрезвом виде. Инцидент произошел в Финляндии в августе

Форвард «Сент-Луиса» Каспери Капанен обвиняется в вождении в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в Финляндии в августе.

«В прошлом месяце я допустил неприемлемую ошибку. Беру на себя полную ответственность за свои действия. Я приношу извинения своей семье, клубу, партнерам и болельщикам.

Я понимаю серьезность своей ошибки и готов сделать все возможное, чтобы вернуть их доверие», – говорится в заявлении игрока.

«Сегодня нам стало известно об инциденте с участием . Я уже поговорил с ним и его агентом. Мы разочарованы его поведением и ожидаем, что он больше не окажется в подобной ситуации в будущем», – сказал генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг.

27-летний Капанен стал игроком « » в прошлом сезоне. Клуб забрал его с драфта отказов «Питтсбурга». В 23 матчах в регулярном чемпионате за новый клуб он набрал 14 (8+6) очков.

Контракт финского нападающего с кэпхитом 3,2 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24.