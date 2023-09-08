Форвард «Сент-Луиса» Капанен обвинен в вождении в нетрезвом виде. Инцидент произошел в Финляндии в августе

Теги происшествия Сент-Луис Даг Армстронг НХЛ Каспери Капанен алкоголь и спорт Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Каспери Капанен обвиняется в вождении в нетрезвом виде.

Инцидент произошел в Финляндии в августе. 

«В прошлом месяце я допустил неприемлемую ошибку. Беру на себя полную ответственность за свои действия. Я приношу извинения своей семье, клубу, партнерам и болельщикам.

Я понимаю серьезность своей ошибки и готов сделать все возможное, чтобы вернуть их доверие», – говорится в заявлении игрока. 

«Сегодня нам стало известно об инциденте с участием Каспери. Я уже поговорил с ним и его агентом. Мы разочарованы его поведением и ожидаем, что он больше не окажется в подобной ситуации в будущем», – сказал генеральный менеджер «Блюз» Даг Армстронг. 

27-летний Капанен стал игроком «Сент-Луиса» в прошлом сезоне. Клуб забрал его с драфта отказов «Питтсбурга». В 23 матчах в регулярном чемпионате НХЛ за новый клуб он набрал 14 (8+6) очков. 

Контракт финского нападающего с кэпхитом 3,2 миллиона долларов действует до завершения сезона-2023/24. 

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5kywn5cddd
Капанен забил на хоккей чтоли!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Romslit
Ответ 5kywn5cddd
Капанен забил на хоккей чтоли!?
Да нет, вроде. Играл нормально в Блюз. Просто решил прокатиться, думал пронесет))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий