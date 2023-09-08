«Аризона» расторгла контракт с Кирком. Английский форвард перешел в чешский «Литвинов»

«Аризона» расторгла контракт с форвардом Лиамом Кирком.

23-летний игрок был выбран клубом в 7-м раунде драфта НХЛ-2018 под общим 189-м номером. Он стал первым воспитанником английского (но не британского в целом) хоккея, выбранным на драфте.

За 2 года в системе клуба ни разу не сыграл за основу «Койотис». Он провел 9 матчей в АХЛ за «Тусон» и набрал 3 (2+1) очка. Также в его активе 15 матчей в ECHL за «Атланту» и 11 (5+6) баллов.

Большую часть прошлого сезона он провел в аренде в финском «Юкурите» (25 игр в элитной лиге, 19 очков, 7+12).

В 5 матчах за сборную на ЧМ в первом дивизионе Кирк набрал 10 (3+7) очков и помог команде повыситься в классе.

Новым клубом нападающего стал чешский « ». Контракт рассчитан на один сезон.

«Литвинов» подписал контракт с экс-форвардом «Торонто» Каше. Он набрал 124 очка в НХЛ