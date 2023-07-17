«Литвинов» подписал контракт с экс-форвардом «Торонто» Каше. Он набрал 124 очка в НХЛ

Ондржей Каше перешел из НХЛ в чемпионат Чехии.

Нападающий подписал контракт с « ».

В прошлом сезоне провел один матч за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ.

До этого форвард выступал за « », где набрал 27 (14+13) баллов в 50 играх регулярного чемпионата.

В общей сложности хоккеист сыграл 258 матчей в и отметился 124 (57+67) очками. Также в лиге Каше играл за «Анахайм» и «Бостон».