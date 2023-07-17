«Литвинов» подписал контракт с экс-форвардом «Торонто» Каше. Он набрал 124 очка в НХЛ

Теги переходы Торонто Каролина НХЛ чемпионат Чехии Литвинов Ондржей Каше Хоккей

Ондржей Каше перешел из НХЛ в чемпионат Чехии.

Нападающий подписал контракт с «Литвиновым».

В прошлом сезоне Ондржей Каше провел один матч за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ.

До этого форвард выступал за «Торонто», где набрал 27 (14+13) баллов в 50 играх регулярного чемпионата.

В общей сложности хоккеист сыграл 258 матчей в НХЛ и отметился 124 (57+67) очками. Также в лиге Каше играл за «Анахайм» и «Бостон».

3 комментария

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Сергей Орлов
Удивительно. Вполне может играть в НХЛ.
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Сельмаш1930
Ответ Сергей Орлов
Удивительно. Вполне может играть в НХЛ.
у него травма серьёзная была, видимо решил на год вернуться домой, набрать форму, а потом уже попробовать подписаться в НХЛ. Спрос то на него всё равно будет.
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Сергей Орлов
Ответ Сельмаш1930
у него травма серьёзная была, видимо решил на год вернуться домой, набрать форму, а потом уже попробовать подписаться в НХЛ. Спрос то на него всё равно будет.
А, ок, не знал, спасибо.
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