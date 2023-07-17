«Литвинов» подписал контракт с экс-форвардом «Торонто» Каше. Он набрал 124 очка в НХЛ
Ондржей Каше перешел из НХЛ в чемпионат Чехии.
Нападающий подписал контракт с «Литвиновым».
В прошлом сезоне Ондржей Каше провел один матч за «Каролину» в регулярном чемпионате НХЛ.
До этого форвард выступал за «Торонто», где набрал 27 (14+13) баллов в 50 играх регулярного чемпионата.
В общей сложности хоккеист сыграл 258 матчей в НХЛ и отметился 124 (57+67) очками. Также в лиге Каше играл за «Анахайм» и «Бостон».
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