Разин о дубле Гребенкина: «В прошлом году Никита поднял высоко планку, он не в своей тарелке. Объяснил ему, что голы и очки придут»
Андрей Разин высказался о дубле Никиты Гребенкина.
Форвард «Металлурга» отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:3).
«Вчера разговаривал с Гребенкиным, он не в своей тарелке. В прошлом году [в «Амуре»] Никита поднял высоко планку, сейчас ему психологически сложно, он стремится к тому, чтобы в этом сезоне выйти на тот же уровень.
Поговорил с ним, объяснил, что голы и очки придут. Что, собственно, мы сегодня и увидели», — сказал главный тренер «Металлурга».
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