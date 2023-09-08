Разин о дубле Гребенкина: «В прошлом году Никита поднял высоко планку, он не в своей тарелке. Объяснил ему, что голы и очки придут»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Никита Гребенкин Хоккей

Андрей Разин высказался о дубле Никиты Гребенкина.

Форвард «Металлурга» отличился в матче Фонбет чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (5:3).

«Вчера разговаривал с Гребенкиным, он не в своей тарелке. В прошлом году [в «Амуре»] Никита поднял высоко планку, сейчас ему психологически сложно, он стремится к тому, чтобы в этом сезоне выйти на тот же уровень.

Поговорил с ним, объяснил, что голы и очки придут. Что, собственно, мы сегодня и увидели», — сказал главный тренер «Металлурга».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий