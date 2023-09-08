Разин о дубле Гребенкина: «В прошлом году Никита поднял высоко планку, он не в своей тарелке. Объяснил ему, что голы и очки придут»

Андрей Разин высказался о дубле Никиты Гребенкина.

Форвард «Металлурга» отличился в матче Фонбет чемпионата с московским «Динамо» (5:3).

«Вчера разговаривал с , он не в своей тарелке. В прошлом году [в «Амуре»] Никита поднял высоко планку, сейчас ему психологически сложно, он стремится к тому, чтобы в этом сезоне выйти на тот же уровень.

Поговорил с ним, объяснил, что голы и очки придут. Что, собственно, мы сегодня и увидели», — сказал главный тренер « ».