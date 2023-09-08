Щитов о минском «Динамо» и Квартальнове: «Не удивлен, что они настолько здорово играют. Команду возглавляет очень хороший тренер»
Никита Щитов оценил старт минского «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ.
Белорусы обыграли «Нефтехимик» (5:4 ОТ), «Витязь» (7:0) и уступили «Куньлуню» (3:4).
«Хочу отметить, что команду возглавляет очень хороший тренер. Поэтому команда показывает отличный хоккей. Я не удивлен тому, что минчане настолько здорово играют.
Мы прекрасно знаем Квартальнова по его работе, это очень требовательный тренер. У него хорошие команды. Не сомневаюсь в том, что минское «Динамо» и дальше будет здорово играть», — сказал экс-игрок клубов КХЛ.
Комментарии