Щитов о минском «Динамо» и Квартальнове: «Не удивлен, что они настолько здорово играют. Команду возглавляет очень хороший тренер»

Никита Щитов оценил старт минского «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ.

Белорусы обыграли «Нефтехимик» (5:4 ОТ), «Витязь» (7:0) и уступили «Куньлуню» (3:4).

«Хочу отметить, что команду возглавляет очень хороший тренер. Поэтому команда показывает отличный хоккей. Я не удивлен тому, что минчане настолько здорово играют.

Мы прекрасно знаем по его работе, это очень требовательный тренер. У него хорошие команды. Не сомневаюсь в том, что минское « » и дальше будет здорово играть», — сказал экс-игрок клубов .