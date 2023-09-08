Форвард «Сибири» Дубакин об 1:0 с «Барысом»: «Удаления выбивают нас из колеи, надо над этим работать»

Теги Сибирь КХЛ Барыс Арена-Сибирь Сергей Дубакин Хоккей

Сергей Дубакин оценил победу «Сибири» над «Барысом» (1:0 Б) в КХЛ.

«Непривычно немного было, а так арена классная. Здесь много коридоров, поначалу путались. Отскок от бортов не совсем привычный. Куб высоко, нужно голову поднимать высоко. Но на лавке есть телевизор – спасает.

На лед не жалуюсь. Дальше будет лучше, пойдет. Наша старая арена тоже была шумная, а эта еще больше и круче. Никакого давления не было, наоборот – публика поддерживает, подгоняет.

Что касается сегодняшнего матча, то удаления нас выбивают из колеи, надо над этим работать», – сказал нападающий «Сибири».

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