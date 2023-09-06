«Оттава» и Пинто не могут договориться о контракте. Стороны сильно расходятся по условиям договора
«Оттава» и Шэйн Пинто не могут договориться о новом контракте.
22-летний нападающий находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.
Сообщается, что клуб и хоккеист имеют серьезные расхождения по требованиям договора.
Генеральный менеджер «Сенаторс» Пьер Дорион продолжает переговоры с игроком.
В прошлом сезоне Шэйн Пинто набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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