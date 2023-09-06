«Оттава» и Пинто не могут договориться о контракте. Стороны сильно расходятся по условиям договора

«Оттава» и Шэйн Пинто не могут договориться о новом контракте.

22-летний нападающий находится без контракта в статусе ограниченно свободного агента.

Сообщается, что клуб и хоккеист имеют серьезные расхождения по требованиям договора.

Генеральный менеджер «Сенаторс» Пьер Дорион продолжает переговоры с игроком.

В прошлом сезоне набрал 35 (20+15) очков в 82 матчах регулярного чемпионата .