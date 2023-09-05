Бедард о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Он сделает это. Даю два года. Это просто безумие, что он забил так много голов»

Теги Вашингтон Чикаго Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Я думаю, он сделает это. Даю два года. Это просто безумие, что он забил так много голов.

Я стараюсь наблюдать за ним, пытаюсь извлечь некоторые моменты, особенно бросок в одно касание. Мой и близко не так хорош, как его, но можно кое-чему научиться», – сказал 18-летний форвард «Чикаго» Бедард.

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9 комментариев

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Аморалинни
Бедард заходит с козырей
Чтобы фанаты Ови не хаяли его как конорка
+18
-2
+16
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Пинающий Достоинства
Шарит))
+6
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Mephi027
Конечно, сделает! Никаких сомнений!

Ови машина.
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Epicman
Самое безумие, что Гретцки не был чистым снайпером. Раздавал кучу передач, чистый центрфорвард.
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paster_bibo
Ответ DevilsFan
Давай, Коннор. У тебя будет время вернуть рекорд туда, где ему место.
Куда туда вернуть? Он вроде не с Украины...
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Hlebushik09
Думаю что за два сезона войдёт в клуб 900, а там посмотрим.
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