Бедард о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: «Он сделает это. Даю два года. Это просто безумие, что он забил так много голов»

Коннор Бедард высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (822), уступая лишь Гретцки (894).

«Я думаю, он сделает это. Даю два года. Это просто безумие, что он забил так много голов.

Я стараюсь наблюдать за ним, пытаюсь извлечь некоторые моменты, особенно бросок в одно касание. Мой и близко не так хорош, как его, но можно кое-чему научиться», – сказал 18-летний форвард «Чикаго» Бедард.