Дэниэл Буцаев перешел в «Сокол». В межсезонье «Адмирал» отказался от форварда

Дэниэл Буцаев продолжит карьеру в «Соколе».

Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на один сезон. В мае игрок подписал двусторонний контракт с « », который был расторгнут в августе.

В прошлом сезоне сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева играл за « » под руководством отца.

В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Также провел две игры в Кубке Гагарина.

В сезоне-2020/21 Буцаев играл за «Нефтехимик», а в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина».