Дэниэл Буцаев перешел в «Сокол». В межсезонье «Адмирал» отказался от форварда
Дэниэл Буцаев продолжит карьеру в «Соколе».
Соглашение с 22-летним форвардом рассчитано на один сезон. В мае игрок подписал двусторонний контракт с «Адмиралом», который был расторгнут в августе.
В прошлом сезоне сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева играл за «Витязь» под руководством отца.
В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Также провел две игры в Кубке Гагарина.
В сезоне-2020/21 Буцаев играл за «Нефтехимик», а в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина».
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