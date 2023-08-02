«Адмирал» расторг контракт с Дэниэлом Буцаевым. Форвард перешел в клуб в мае

Теги переходы КХЛ Адмирал Дэниэл Буцаев Хоккей

Нападающий Дэниэл Буцаев покинул «Адмирал».

Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, нападающий подписал соглашение с «Адмиралом» в мае.

В прошлом сезоне сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева играл за «Витязь» под руководством отца. 

В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Также провел 2 игры в Кубке Гагарина.

В сезоне-2020/21 Буцаев играл за «Нефтехимик», а в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина». 

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