«Адмирал» расторг контракт с Дэниэлом Буцаевым. Форвард перешел в клуб в мае

Нападающий Дэниэл Буцаев покинул «Адмирал».

Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.

Напомним, нападающий подписал соглашение с « » в мае.

В прошлом сезоне сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева играл за «Витязь» под руководством отца.

В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Также провел 2 игры в Кубке Гагарина.

В сезоне-2020/21 Буцаев играл за «Нефтехимик», а в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина».