«Адмирал» расторг контракт с Дэниэлом Буцаевым. Форвард перешел в клуб в мае
Нападающий Дэниэл Буцаев покинул «Адмирал».
Контракт с игроком расторгнут по соглашению сторон.
Напомним, нападающий подписал соглашение с «Адмиралом» в мае.
В прошлом сезоне сын олимпийского чемпиона Вячеслава Буцаева играл за «Витязь» под руководством отца.
В 20 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ он набрал 3 (1+2) очка. Также провел 2 игры в Кубке Гагарина.
В сезоне-2020/21 Буцаев играл за «Нефтехимик», а в сезоне-2021/22 стал обладателем Кубка Петрова в составе «Рубина».
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