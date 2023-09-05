Агент Худобина: «В КХЛ голкиперы будут востребованы в любом случае. Общаемся со всеми клубами, в которых есть проблемы во вратарской линии»

Теги Антон Худобин КХЛ Александр Черных ВХЛ Сокол Красноярск Хоккей

Агент Антона Худобина прокомментировал переход вратаря в «Сокол».

– Антон подписал контракт с «Соколом», потому что мы понимаем, что вратари в любом случае будут востребованы в КХЛ. Проще подписать не того игрока, который тренируется непонятно где, а того, который находится на виду, и все понимают, как он работает. Поэтому это решение правильное.

Это не первый прецедент, когда ребята начинают играть в ВХЛ, а потом переходят в КХЛ. Определенные договоренности для этого есть.

– Есть какие-то новости насчет переговоров с клубами КХЛ?

– Мы общаемся со всеми клубами, в которых, на наш взгляд, есть проблемы во вратарской линии. Но для принятия решения мало одной или двух игр. Пройдет пять-десять матчей, и у многих клубов будет понимание. Это касается не только Антона Худобина, но и полевых игроков, – сказал агент голкипера Александр Черных.

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