Агент Худобина: «В КХЛ голкиперы будут востребованы в любом случае. Общаемся со всеми клубами, в которых есть проблемы во вратарской линии»
Агент Антона Худобина прокомментировал переход вратаря в «Сокол».
– Антон подписал контракт с «Соколом», потому что мы понимаем, что вратари в любом случае будут востребованы в КХЛ. Проще подписать не того игрока, который тренируется непонятно где, а того, который находится на виду, и все понимают, как он работает. Поэтому это решение правильное.
Это не первый прецедент, когда ребята начинают играть в ВХЛ, а потом переходят в КХЛ. Определенные договоренности для этого есть.
– Есть какие-то новости насчет переговоров с клубами КХЛ?
– Мы общаемся со всеми клубами, в которых, на наш взгляд, есть проблемы во вратарской линии. Но для принятия решения мало одной или двух игр. Пройдет пять-десять матчей, и у многих клубов будет понимание. Это касается не только Антона Худобина, но и полевых игроков, – сказал агент голкипера Александр Черных.
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