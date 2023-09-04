Пашков о Худобине: «Его возможности не устраивают команды КХЛ, наверное. У него серьезный груз травм, карьера прошла пик»

Александр Пашков прокомментировал переход Антона Худобина в «Сокол».

«Точных обстоятельств, почему Худобин не перешел в команду КХЛ, я не знаю, могу только предполагать.

Наверное, его возможности не устраивают команды КХЛ. Допускаю, что есть и личные мотивы – семейные или материальные.

Опять же Худобину 37 лет, это запредельный возраст. Конечно, можно еще продержаться год‑другой в хоккее, но физиологию обмануть невозможно.

Плюс у него серьезный груз травм, карьера прошла пик.

В жизни каждого спортсмена это неизбежно – подъем, пик карьеры, потом спад. Это законы жизни. Пожелаем Антону здоровья.

Спорт многое дает, но и многое отнимает, в первую очередь, здоровье», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.