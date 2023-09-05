Тренер «Куньлуня» Игнатьев: «Меркли добавит нам солидности в большинстве»

Виктор Игнатьев рассказал, как может помочь «Куньлуню» защитник Райан Меркли.

«Подписывая Райана, мы рассчитывали, что он добавит нам солидности в большинстве. Думаю, с этими игроками у нас все будет хорошо. Меркли провел с командой чуть побольше времени, Оттенбрайт чуть поменьше, но они успели потренироваться с командой. Ребята не первый день играют в хоккей, они знают, как готовиться, они в отличном состоянии.

Я бы не сказал, что у «Куньлуня» наконец-то длинная лавка. У нас сегодня было двенадцать нападающих и семь защитников, и всего один здоровый игрок в резерве, остальные с травмами. Тьфу-тьфу, чтобы ничего не произошло, иначе мы окажемся у черты. Увы, у нас нет возможности брать молодых игроков из МХЛ, но что имеем, то имеем», – сказал главный тренер « ».