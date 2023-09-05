Тренер «Куньлуня» Игнатьев: «Меркли добавит нам солидности в большинстве»

Теги КХЛ Виктор Игнатьев Куньлунь Ред Стар Райан Меркли Хоккей

Виктор Игнатьев рассказал, как может помочь «Куньлуню» защитник Райан Меркли.

«Подписывая Райана, мы рассчитывали, что он добавит нам солидности в большинстве. Думаю, с этими игроками у нас все будет хорошо. Меркли провел с командой чуть побольше времени, Оттенбрайт чуть поменьше, но они успели потренироваться с командой. Ребята не первый день играют в хоккей, они знают, как готовиться, они в отличном состоянии.

Я бы не сказал, что у «Куньлуня» наконец-то длинная лавка. У нас сегодня было двенадцать нападающих и семь защитников, и всего один здоровый игрок в резерве, остальные с травмами. Тьфу-тьфу, чтобы ничего не произошло, иначе мы окажемся у черты. Увы, у нас нет возможности брать молодых игроков из МХЛ, но что имеем, то имеем», – сказал главный тренер «Куньлуня».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий