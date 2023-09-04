КХЛ выложила видео с Лайпсиком – у него тату кленового листа на запястье. Форварду СКА хотят дать паспорт РФ

Теги СКА видео КХЛ Брендан Лайпсик Хоккей

КХЛ опубликовала видео Брендана Лайпсика с татуировкой кленового листа.

Канадский нападающий СКА сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (2:1).

В телетрансляцию попал кадр, когда Брендан Лайпсик находился на скамейке запасных и надевал шлем.

В этот момент на запястье левой руки у хоккеиста можно заметить татуировку кленового листа. КХЛ в социальной сети опубликовала видео с этим моментом.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец обратился с просьбой о предоставлении гражданства РФ к президенту России Владимиру Путину.

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17 комментариев

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Амфитрион
И что? Теперь есть сомнения в искренней любви к России? Так-то все норм, вот листик подвел. Набьёт тату березки, тогда вот точно дать паспорт)))
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Rudenzik
Как-будто кто-то поверил, что он хочет получить паспорт из-за большой любви к России
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HockeyMan
Не очень понимаю, как это связанно. Человек родился в Канаде и татуировку мог сделать хоть 20 лет назад
Да и Российское гражданство он получает скорее всего для работы. Что бы не считаться легионером и получать больше денег. Это нормальная практика.
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Ko Vi
Ответ ТимТалер
Перебить на зеленый клен !)
на лист березки
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Ми Ша
Проверьте все части тела, может есть татуха дискредитирующая армию и флот
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цэсемьэр
у кого-то фото каннабиса. что дальше, принудительная депортация на Ямайку?😆
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Вячеслав Котов
ему просто нравится песня про старый клён
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Ailgamov
Ну у него же два запястья, есть место и для триколора )
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Владимир Самсонов
Любить свою Родину вполне нормально
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вован63
Двухглавый орёл неплохо будет смотреться во всю грудь.
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Артем Галкин
А на груди Сталин и Ленин набиты.
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Pink Floyd1276
Ответ Вячеслав Котов
ему просто нравится песня про старый клён
"Кленовый лист" Николая Караченцова.
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