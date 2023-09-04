КХЛ выложила видео с Лайпсиком – у него тату кленового листа на запястье. Форварду СКА хотят дать паспорт РФ

КХЛ опубликовала видео Брендана Лайпсика с татуировкой кленового листа.

Канадский нападающий СКА сыграл в матче Фонбет чемпионата против московского «Динамо» (2:1).

В телетрансляцию попал кадр, когда находился на скамейке запасных и надевал шлем.

В этот момент на запястье левой руки у хоккеиста можно заметить татуировку кленового листа. КХЛ в социальной сети опубликовала видео с этим моментом.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что канадец обратился с просьбой о предоставлении гражданства РФ к президенту России Владимиру Путину.