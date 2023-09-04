Скабелка о 4:5 с «Сибирью» после 3:0: «Барыс» нарушил все законы хоккея. На 1-й и последней минуте не имеет права команда пропускать»

Теги Сибирь Андрей Скабелка КХЛ Барыс Андрей Шутов Эдди Паскуале Хоккей

Андрей Скабелка призвал «Барыс» внимательнее играть в начале и конце периодов.

– Конечно, я скажу, что такие матчи обидно проигрывать. Хорошая игра со стороны обеих команд.

Можно сказать, что там рикошеты и не повезло, но мы сегодня нарушили все законы хоккея. На первой и последней минуте не имеет права команда пропускать голы. Должна быть полная концентрация. Мы сегодня пропустили один за двенадцать секунд до сирены и два на первой минуте – и здесь отчасти результат.

Но мы видим хороший потенциал у команды в атаке, нужно подтянуть игру в обороне, когда мы ведем. Даже когда ведем в меньшее количество шайб, мы должны доводить такие матчи до победы. С «Сибирью» в этом месяце три раза играем. Готовимся опять к «Сибири».

– Когда идет первый бросок, вратарь отбил, пятерка бежит к своим воротам...

– Нет такого, я не знаю, где вы такое видели. Как мы из своей зоны бежим к своим воротам?

– Из чужой зоны к своим.

– Я такого не видел. Такого нет, все подборы мы старались подбирать. Не всегда это удавалось, но нет.

– На предстоящий матч в Новосибирске вы уже определились, кто будет из вратарей? Эдди или Шутов?

– Ну, мы подумаем. Сейчас я вам по горячим следам не могу сказать. Сегодня такие голы, что мы четыре сами себе практически забили: два рикошета, два – так, – заявил главный тренер «Барыса».

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sever12
В общем игра барыса в атаке выглядела интересно, легионеоы неплохо комбинировали , интересная команда нонче собралась у Скабелки, до встречи в Новосибирске.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Arthur Sultanov
не засчитали чистый гол,игрок не в площади ворот скринил воротчика но засчитали гол ногой
украли победу,игрокам Сибири должно быть стыдно за эту игру...
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stan91_AVS
Обидное поражение что и говорить, понимаю состояние коуча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий