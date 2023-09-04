Немировски о победе над «Барысом» после 0:3: «Паники не было, при 5 на 5 у «Сибири» было много моментов»

Дэвид Немировски прокомментировал камбэк «Сибири» в игре с «Барысом» (5:4 ОТ).

– Я думаю, хорошо забили, но там был офсайд, а потом удаления... У нас это было проблемой в прошлой игре. Пять на пять хорошо играем, потом удаляемся. Я думаю, что это был хороший урок в последние две игры.

Сейчас новое правило, что будут строго судить по вот этим моментам, я думаю, это правильно. У нас ребята должны к этому привыкать. Второй и третий период чуть получше было, привыкли.

А так – очень довольны, ребята верили, несмотря на счет. И было видно, что если выключить наши удаления, то мы можем вернуться в игру, и так сыграли. Хорошо забили в овертайме, и за тридцать секунд до конца наш вратарь выручил. Едем домой.

– Сегодня казалось, что команда играла вторым номером: сознательно отдавали инициативу и ловили на контратаках. Это так? При этом времени, проведенного в атаке, у вас больше: 18 минут, у «Барыса» – 15. Чем это объяснить?

– Я думаю, что пять на пять мы играли первым номером, и это было видно. Это ключевой фактор. Если бы мы не играли так, как играли пять на пять, то при 0:3 было бы без шансов вернуться в игру.

– Удалений у вас больше: 12 на 6. С чем это связано? Соперник вас напрягал?

– Нет, я думаю, у нас почти все удаления были в зоне атаки. Но это хороший урок ребятам. Жесткие правила, одинаковые обеим командам, – это правильно.

– При 0:3 паники не было?

– Нет, при пять на пять у нас было много моментов.

– Через три-четыре дня уже ответная игра в Новосибирске. Что вы будете предлагать для « »?

– Я думаю, мы будем пытаться играть как сегодня. Конечно, без удалений. И мы будем играть дома, с нашими болельщиками, – сказал главный тренер « ».