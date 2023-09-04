Заварухин о 2:1 с «Салаватом»: «Автомобилист» победил благодаря духу коллектива. Ребята ошибались, но исправлялись, лавка была живая»

Теги Салават Юлаев Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Стефан Да Коста Анатолий Голышев Хоккей

Николай Заварухин отметил командный дух «Автомобилиста» после игры с «Салаватом».

– Одержали победу благодаря духу коллектива команды. Ребята ошибались, но исправляли свои ошибки, лавка была живая, не было безразличных, болельщики нас поддержали – спасибо им за это.

– У вас было пять матчей против «Салавата Юлаева» и пять поражений. Сегодня прервали эту серию. Насколько для вас это было важно?

– В «Сибири» я обыгрывал «Салават». Это было неприятно, хотелось выиграть. Сегодня победа, идем дальше. С хорошим настроением едем на выездную серию.

– Прокомментируйте игру Голышева, который сделал дубль.

– Это командная победа. Он воспользовался шансами. Забил в большинстве хорошо, реализовал выход в ноль с передачи Да Косты. Лидеры должны так играть, – сказал главный тренер «Автомобилиста».

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2 комментария

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heivani
Весьма неплохая игра на старте сезона; никто явно не выпадает из общего ритма.Аликин подтверждает свой класс надежной игрой.Разве что еще Блэкера отметить,очень хорошо смотрится в этих домашних играх.
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fregat96
Ответ heivani
Весьма неплохая игра на старте сезона; никто явно не выпадает из общего ритма.Аликин подтверждает свой класс надежной игрой.Разве что еще Блэкера отметить,очень хорошо смотрится в этих домашних играх.
Неплохо по результату, но скучно. Забили голик и сели в окопчик. Да и по результату-в обеих играх он мог быть другим. Николаича то продлили из за зрелищной игры...
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