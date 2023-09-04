Заварухин о 2:1 с «Салаватом»: «Автомобилист» победил благодаря духу коллектива. Ребята ошибались, но исправлялись, лавка была живая»
Николай Заварухин отметил командный дух «Автомобилиста» после игры с «Салаватом».
– Одержали победу благодаря духу коллектива команды. Ребята ошибались, но исправляли свои ошибки, лавка была живая, не было безразличных, болельщики нас поддержали – спасибо им за это.
– У вас было пять матчей против «Салавата Юлаева» и пять поражений. Сегодня прервали эту серию. Насколько для вас это было важно?
– В «Сибири» я обыгрывал «Салават». Это было неприятно, хотелось выиграть. Сегодня победа, идем дальше. С хорошим настроением едем на выездную серию.
– Прокомментируйте игру Голышева, который сделал дубль.
– Это командная победа. Он воспользовался шансами. Забил в большинстве хорошо, реализовал выход в ноль с передачи Да Косты. Лидеры должны так играть, – сказал главный тренер «Автомобилиста».
2 комментария