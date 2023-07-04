Куик о Шестеркине: «Он сильно не нуждается в менторстве. Игорь уже смог добиться успеха в карьере»

Теги Рейнджерс НХЛ Джонатан Куик Игорь Шестеркин Хоккей

Джонатан Куик высказался об Игоре Шестеркине.

37-летний голкипер подписал контракт с «Рейнджерс» на 825 тысяч долларов.

«В первую очередь хочу помочь команде побеждать, когда я играю в воротах. Игорь есть Игорь.

Он сильно не нуждается в [моем] менторстве, поскольку он и так хорош. Игорь уже смог добиться успеха в своей карьере.

В прошлом сезоне я оказался в качестве запасного вратаря. Безусловно, это совершенно другие ощущения для меня, но я пытался наслаждаться этой ролью», – сказал Джонатан Куик, выигравший два Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом».

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