Шестеркин о проигрыше «Рейнджерс» в плей-офф: «Некоторые теории – трэш и провал. Эти люди хорошо известны обществу – как наше большинство разбирают»

Теги Нью-Джерси Рейнджерс Кубок Стэнли НХЛ Патрик Кэйн Артемий Панарин Игорь Шестеркин Акира Шмид Хоккей

Игорь Шестеркин объяснил нехваткой сил проигрыш «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» уступили «Нью-Джерси» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

«Даже не знаю, как сказать. Никого обидеть не хочется. Тоже люблю посмотреть аналитику, покопаться, что люди думают.

Некоторые теории – интересные, которые имеют место быть. Но некоторые – просто трэш и провал. Лишь бы что-то сказать, выдвинуть свою теорию. Не буду называть эти телеграм-каналы и ютубы – эти люди хорошо известны обществу.

Очень забавно читать, как они наше большинство разбирают и так далее. Ну, ребят, не смешите народ, когда у вас на площадке Артемий Панарин и Кэйн.

Если вы считаете, что у них нет места, куда отдать передачу или все слишком закрыты, то вы ошибаетесь. Кэйн может на сантиметр подкидку отдать.

Нам не хватило, наверное, реализованных моментов. Акира Шмид у «Нью-Джерси»... Его дни были, когда он против нас играл. «Нью-Джерси» хорошо перегруппировался.

Из-за того, что у нас банально не хватило сил, из-за того, что происходил обмен Патрика Кэйна – мы играли в 11-12 человек [нападающих].

Так сложились обстоятельства поднаелись и не смогли в хорошей физической форме подойти в плей-офф.

Все себя не ахти чувствовали – про Стоуна написали, что он в финале играл со сломанной кистью.

Это не в защиту, но мое мнение – банально не хватило сил и реализованных моментов», – сказал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

8 комментариев

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Pronger
Ох сколько пафоса.
Да скажи спасибо, что вообще обсуждают. Да может по-делитански. Ну и что?
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music35930
Явно намек на аналитику Петухова. 🙂 Он как раз рассказывал, как передачи Кейна и Панарина были заблокированы.
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Сергей Орлов
Привет Петухову)
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Misson
Ответ Sunlight Project
Это ты ещё спорц не читал, Гарик.
А спорце разве так много аналитики по НХЛ? Спорц просто заполняет ленту новостями, а потом уже местная публика начинает обсуждать и комментировать. Аналитических статей, тем более по плей-офф НХЛ, мало.
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Sunlight Project
Это ты ещё спорц не читал, Гарик.
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TBFTT
Ну это очевидно камень в Петухова))
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