Шестеркин о проигрыше «Рейнджерс» в плей-офф: «Некоторые теории – трэш и провал. Эти люди хорошо известны обществу – как наше большинство разбирают»

Игорь Шестеркин объяснил нехваткой сил проигрыш «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

«Рейнджерс» уступили « » (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

«Даже не знаю, как сказать. Никого обидеть не хочется. Тоже люблю посмотреть аналитику, покопаться, что люди думают.

Некоторые теории – интересные, которые имеют место быть. Но некоторые – просто трэш и провал. Лишь бы что-то сказать, выдвинуть свою теорию. Не буду называть эти телеграм-каналы и ютубы – эти люди хорошо известны обществу.

Очень забавно читать, как они наше большинство разбирают и так далее. Ну, ребят, не смешите народ, когда у вас на площадке и Кэйн.

Если вы считаете, что у них нет места, куда отдать передачу или все слишком закрыты, то вы ошибаетесь. Кэйн может на сантиметр подкидку отдать.

Нам не хватило, наверное, реализованных моментов. у «Нью-Джерси»... Его дни были, когда он против нас играл. «Нью-Джерси» хорошо перегруппировался.

Из-за того, что у нас банально не хватило сил, из-за того, что происходил обмен – мы играли в 11-12 человек [нападающих].

Так сложились обстоятельства поднаелись и не смогли в хорошей физической форме подойти в плей-офф.

Все себя не ахти чувствовали – про Стоуна написали, что он в финале играл со сломанной кистью.

Это не в защиту, но мое мнение – банально не хватило сил и реализованных моментов», – сказал голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.