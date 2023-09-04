Рэймонд о «Детройте»: «Ожидания растут – хотим сделать крупный шаг вперед в новом сезоне. Возлагаю большие надежды на себя»
Лукас Рэймонд надеется, что «Детройт» улучшит результаты в предстоящем сезоне НХЛ.
«Думаю, что мы сделали шаг вперед как команда в прошлом сезоне. Мы двигались в правильном направлении, а в предстоящем сезоне мы хотим сделать еще более крупный шаг вперед.
Ожидания растут – как от команды, так и от меня лично, поэтому это интересно.
У нас есть ожидания от самих себя. Возлагаю большие надежды на себя.
Надеюсь, что смогу сделать еще один шаг и команда тоже», – сказал нападающий «Детройта» Лукас Рэймонд.
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