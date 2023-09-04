Андрей Алтыбармакян: «Почему в Армении команду не создать? Если даже в Чечне клуб организовать хотели? Если будет интерес, помогу»
Андрей Алтыбармакян порассуждал о возможности создания хоккейной команды в Армении.
– Сейчас такой тренд, что футболисты с армянскими корнями усиливают сборную Армении. Может, в хоккее тоже пора что-то подобное организовать?
– Сложный вопрос.
Почему нет, если даже в Чечне хоккейный клуб организовать хотели? Почему в Армении команду не создать? Если будет такой интерес, поеду, помогу им с этим.
Но, конечно, по серьезному об этом говорить слишком рано.
В КХЛ клубов хватает, и я невероятно рад, что еще один клуб с древнейшей историей и богатыми традициями вернулся в лигу. Чем это чаще будет происходить – тем лучше.
Надеюсь, и Новокузнецк, и «Югра» рано или поздно вернутся вслед за «Ладой». Это будет лучше и для нас, и для российского хоккея, – сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.
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