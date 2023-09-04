Андрей Алтыбармакян: «Почему в Армении команду не создать? Если даже в Чечне клуб организовать хотели? Если будет интерес, помогу»

Теги Лада КХЛ Матч ТВ Андрей Алтыбармакян Хоккей

Андрей Алтыбармакян порассуждал о возможности создания хоккейной команды в Армении.

– Сейчас такой тренд, что футболисты с армянскими корнями усиливают сборную Армении. Может, в хоккее тоже пора что-то подобное организовать?

– Сложный вопрос.

Почему нет, если даже в Чечне хоккейный клуб организовать хотели? Почему в Армении команду не создать? Если будет такой интерес, поеду, помогу им с этим.

Но, конечно, по серьезному об этом говорить слишком рано.

В КХЛ клубов хватает, и я невероятно рад, что еще один клуб с древнейшей историей и богатыми традициями вернулся в лигу. Чем это чаще будет происходить – тем лучше.

Надеюсь, и Новокузнецк, и «Югра» рано или поздно вернутся вслед за «Ладой». Это будет лучше и для нас, и для российского хоккея, – сказал нападающий «Лады» Андрей Алтыбармакян.

12 комментариев

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Melnikov1968
Да хватит уже этих чеченских, узбекских, армянских команд. Что за бред? Если бы у людей этих республик была бы потребность в хоккее, клубы уже давно создались. Значит не интересен им этот вид спорта и не надо его искусственно насаждать.
+14
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[ADO]
Ответ Рус Киссенжер
"... если даже в Чечне хоккейный клуб организовать хотели...". тут ключевое слово "хотели".
Нет, все-таки ключевое слово "даже"))
+3
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Ярик01
Потому что российским госкомпаниям неинтересно кормить армянскую команду. В кормежке Риги или Братиславы хоть какой-то смысл был.
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R-WRashid
Фамилия у него какая-то татарско-армянская.
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Рус Киссенжер
"... если даже в Чечне хоккейный клуб организовать хотели...". тут ключевое слово "хотели".
+1
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Сидни Кросби 2
Столько носов не набрать,а сделать очередной клуб из АХЛ не очень то и нужен в лиги.
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Machine Head
Команду в Армении тоже Россия должна содержать ? У них в России полно миллионеров , пусть содержат кого хотят . Не в коня корм .
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Данис Брянский
Ответ Melnikov1968
Да хватит уже этих чеченских, узбекских, армянских команд. Что за бред? Если бы у людей этих республик была бы потребность в хоккее, клубы уже давно создались. Значит не интересен им этот вид спорта и не надо его искусственно насаждать.
Потребности в хоккее как таковом нет ни в Узбекистане, ни в Новокузнецке. Есть потребность в шоу, зрелище. В Ташкенте, городе ни разу не хоккейном, вполне неплохо смогли реализовать проект, болельщиков во время ВХЛ ходило там немало. А если получилось в Ташкенте, то получится и в Ереване и Дубае.
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Данис Брянский
Ответ Machine Head
Команду в Армении тоже Россия должна содержать ? У них в России полно миллионеров , пусть содержат кого хотят . Не в коня корм .
В Армении довольно много компаний, которые, в теории, могли бы потянуть команду КХЛ. Вопрос только в том, зачем им это нужно. Вряд ли условный "Эвокабанк" собирается расширять бизнес на Россию, а КВВ-завод "Арарат" если и заинтересован, то не более, чем обычный спонсор.
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Венер Кучербаев
Ответ R-WRashid
Фамилия у него какая-то татарско-армянская.
я бы сказал - турецко-армянская. или азербайджанско-армянская.
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R-WRashid
Ответ Венер Кучербаев
я бы сказал - турецко-армянская. или азербайджанско-армянская.
"Алты" и "бармак", полагаю, в тюркских языках означают одно и то же.
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