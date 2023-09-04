Тренер «Далласа»: «Норрис» – приз не просто самому результативному защитнику. Хейсканен выполняет сложнейшие задачи – играет против лучших, в меньшинстве, блокирует броски»

Питер Дебур высказался о ценности приза «Норрис Трофи».

Защитник «Далласа» ранее заявил о желании выиграть награду.

«Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику в . Не просто самому результативному защитнику в лиге.

Хейсканен выполняет сложнейшие задачи в каждом матче.

Он играет против лучшие хоккеистов соперника, играет в меньшинстве, выходить на лед в формате «5 на 6» в конце матчей, блокирует броски.

Думаю, что все эти компоненты следует положить в одну корзину, когда идет речь о выборе обладателя «Норриса».

Считаю, что Хейсканен ставит галочки во всех упомянутых элементах игры», – сказал главный тренер « » .