Тренер «Далласа»: «Норрис» – приз не просто самому результативному защитнику. Хейсканен выполняет сложнейшие задачи – играет против лучших, в меньшинстве, блокирует броски»
Питер Дебур высказался о ценности приза «Норрис Трофи».
Защитник «Далласа» Миро Хейсканен ранее заявил о желании выиграть награду.
«Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику в НХЛ. Не просто самому результативному защитнику в лиге.
Хейсканен выполняет сложнейшие задачи в каждом матче.
Он играет против лучшие хоккеистов соперника, играет в меньшинстве, выходить на лед в формате «5 на 6» в конце матчей, блокирует броски.
Думаю, что все эти компоненты следует положить в одну корзину, когда идет речь о выборе обладателя «Норриса».
Считаю, что Хейсканен ставит галочки во всех упомянутых элементах игры», – сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур.
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