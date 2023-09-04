Тренер «Далласа»: «Норрис» – приз не просто самому результативному защитнику. Хейсканен выполняет сложнейшие задачи – играет против лучших, в меньшинстве, блокирует броски»

Теги Даллас НХЛ Питер Дебур Миро Хейсканен Хоккей

Питер Дебур высказался о ценности приза «Норрис Трофи».

Защитник «Далласа» Миро Хейсканен ранее заявил о желании выиграть награду.

«Норрис Трофи» – приз лучшему защитнику в НХЛ. Не просто самому результативному защитнику в лиге.

Хейсканен выполняет сложнейшие задачи в каждом матче.

Он играет против лучшие хоккеистов соперника, играет в меньшинстве, выходить на лед в формате «5 на 6» в конце матчей, блокирует броски.

Думаю, что все эти компоненты следует положить в одну корзину, когда идет речь о выборе обладателя «Норриса».

Считаю, что Хейсканен ставит галочки во всех упомянутых элементах игры», – сказал главный тренер «Далласа» Питер Дебур.

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Георгий Волков
Нет, это приз за 100 очков и -26
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Орлов
Ответ oberkorn
Тогда речь идёт о хедмане
Хейсканен и Йоси с ним в одном списке.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Косомов
Полузащитнику.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dimash Balatayev
Ответ Георгий Волков
Нет, это приз за 100 очков и -26
))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий