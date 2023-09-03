Миро Хейсканен: «Я хочу быть лучшим защитником в НХЛ. Было бы прекрасно, появись шанс выиграть «Норрис». Надеюсь, в следующем сезоне»

Миро Хейсканен заявил о желании выиграть приз лучшему защитнику НХЛ.

В прошлом сезоне защитник «Далласа» занял седьмое место на награду «Норрис Трофи». Хейсканен набрал 73 (11+62) балла в 79 матчах регулярного чемпионата .

«Я действительно хочу выиграть «Норрис Трофи». Хочу быть лучшим защитником в НХЛ.

Я могу набирать больше очков и более активно помогать атаке. Думаю, что [в прошлом сезоне] мне удалось собрать все воедино. Я не забывал про оборону, но также больше играл в нападении.

Хочу выиграть «Норрис Трофи», но в то же время не думаю об этом слишком много в течение сезона.

Я стараюсь помочь команде выиграть Кубок Стэнли, но если появится шанс выиграть «Норрис Трофи», это было бы прекрасно. Надеюсь, в следующем сезоне», – сказал защитник « » .