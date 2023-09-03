Миро Хейсканен: «Я хочу быть лучшим защитником в НХЛ. Было бы прекрасно, появись шанс выиграть «Норрис». Надеюсь, в следующем сезоне»

Теги Даллас НХЛ Миро Хейсканен Хоккей

Миро Хейсканен заявил о желании выиграть приз лучшему защитнику НХЛ.

В прошлом сезоне защитник «Далласа» занял седьмое место на награду «Норрис Трофи». Хейсканен набрал 73 (11+62) балла в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Я действительно хочу выиграть «Норрис Трофи». Хочу быть лучшим защитником в НХЛ.

Я могу набирать больше очков и более активно помогать атаке. Думаю, что [в прошлом сезоне] мне удалось собрать все воедино. Я не забывал про оборону, но также больше играл в нападении.

Хочу выиграть «Норрис Трофи», но в то же время не думаю об этом слишком много в течение сезона.

Я стараюсь помочь команде выиграть Кубок Стэнли, но если появится шанс выиграть «Норрис Трофи», это было бы прекрасно. Надеюсь, в следующем сезоне», – сказал защитник «Далласа» Миро Хейсканен.

11 комментариев

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Павел павел
норрис давно пора уже переименовать в приз - лучшему полузащитнику. нет вот серьезно есть же Селки трофи. почему бы подобный приз не создать для защитников- лучшему защитнику атакующего плана
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Stan91_AVS
Самый противоречивый приз НХЛ за последние 10-15 лет, когда его выигрывают такие полузащи как Карлссон или ему подобных, становится как то неудобно прям за домоседов
+15
-3
+12
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VintDV
Пора уже 2 приза защитникам вводить. Один за атаку чужих ворот,второй за оборону своих ворот:)))
+11
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Вадим Сидоров
Ответ Radik_2.0
Норрис Трофи оставить для защей домоседов, а для атакующих защитников учредить новый трофей, Лидстрем Трофи
Лидстрем разве плохо защищался??
По умению отбирать шайбу клюшкой возможно лучший в истории.
+9
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Radik_2.0
Ответ Вадим Сидоров
Лидстрем разве плохо защищался?? По умению отбирать шайбу клюшкой возможно лучший в истории.
я к тому что он огромное количество раз выигрывал Норрис) ну или Норрис переименовать в Лидстрем Трофи
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Einfach Safari
Ответ Вадим Сидоров
Лидстрем разве плохо защищался?? По умению отбирать шайбу клюшкой возможно лучший в истории.
согласен, но из нынешних дефов лидстрема мне как раз больше всего хейсканен и напоминает
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Вадим Сидоров
Хорошо что честно, а то надоело лицемерие - "Главное КС и всё такое".
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FaithDevotion
Ответ Stan91_AVS
Самый противоречивый приз НХЛ за последние 10-15 лет, когда его выигрывают такие полузащи как Карлссон или ему подобных, становится как то неудобно прям за домоседов
Да его почти всю дорогу только полузащи и берут. У Стивенса вон ни одного нет, зато у таких «генералов обороны», как Карлссон, их уже три
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Александр Иванов
Обязательное попадание команды в ПО КС должно быть одним из условий Норрис Трофи, как и номинация на Харт. Без этого не только защитник, но и вся команда будет работать на этот приз для лучшего дефа. Ведь станет не важным какое место у команды , и сколько очков в РЧ, попадет ли в ПО, а приз - вот он.
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Павел павел
Ответ Radik_2.0
Норрис Трофи оставить для защей домоседов, а для атакующих защитников учредить новый трофей, Лидстрем Трофи
ну мримеино так
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