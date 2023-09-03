Игрок «Барыса» и сборной Казахстана Шалапов не приложил руку к сердцу во время исполнения гимна страны – его раскритиковали. Егор заявлен в КХЛ как россиянин

Теги Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Барыс Егор Шалапов Sports.ru - Казахстан Хоккей

Хоккеист сборной Казахстана не приложил руку к сердцу во время гимна страны.

2 сентября «Барыс» сыграл против «Салавата Юлаева» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Защитник астанинского клуба Егор Шалапов не приложил руку к сердцу во время гимна Казахстана, хотя это cделали все игроки национальной сборной команды из «Барыса», как отмечает Shaiba.kz.

За это хоккеист был раскритикован на спортивных интернет-платформах страны. В текущем сезоне 28-летний хоккеист заявлен в КХЛ под российским паспортом.

Он выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира и олимпийской квалификации. На ЧМ-2023 Шалапов не сыграл из-за повреждения.

16 комментариев

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Rodgeras
Когда был на выезде в Астане на матче Авангарда и Барыса, встал на гимн. На гимн России пол стадиона казахов даже не встало.
+24
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+21
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Mbest77
Самый прикол, что прикладывать руку к сердцу в общем то не надо. Только равнение на флаг
+15
0
+15
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Ghh Rtt
Ответ Ярик01
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Для тебя это новость?
+11
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Hola Hola
Это, типа, обязательная фигня? Когда российский играет, вроде, вообще никто не прикладывает из хоккеистов.
+7
-1
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Деревянная рука
В казахстане что не спортсмен то иностранец.Местные видимо только коней пасти умеют
+3
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music35930
Скандалы, интриги, расследования. 🙂
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heivani
Вообще бы их отменить;не вижу причин перед каждой встречей гимны исполнять.Ладно бы,встречи национальных команд,можно понять.Если уж невтерпёж придать какую-либо значимость данному мероприятию перед встречей,гимн всей КХЛ придумали что-ли.Да и старый - ,,в хоккей играют настоящие мужчины,, не потерял актуальности.
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sounds
Ответ Rodgeras
Когда был на выезде в Астане на матче Авангарда и Барыса, встал на гимн. На гимн России пол стадиона казахов даже не встало.
Всегда у нас вставало большинство на гимны других стран. И на хоккее, и на футболе. Тут единственное что важно - когда вы ездили. Если в прошлом сезоне, то вполне возможно демонстративное неуважение гимна РФ и причина очевидна)))
+5
-4
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атом
Ответ Rodgeras
Когда был на выезде в Астане на матче Авангарда и Барыса, встал на гимн. На гимн России пол стадиона казахов даже не встало.
Как и в Омске, мы не встаем на гимн Казахстана и Белоруссии
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Baur Salimov
Ну все,сливай воду...сожрут еще до обменов
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Ghh Rtt
Ответ Ярик01
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Желаю тебе съездить хоть раз на выезд
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атом
Ответ Rodgeras
Когда был на выезде в Астане на матче Авангарда и Барыса, встал на гимн. На гимн России пол стадиона казахов даже не встало.
Тут другое, игрок сборной не проявил уважение
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атом
Ответ sounds
Всегда у нас вставало большинство на гимны других стран. И на хоккее, и на футболе. Тут единственное что важно - когда вы ездили. Если в прошлом сезоне, то вполне возможно демонстративное неуважение гимна РФ и причина очевидна)))
Согласен, прям в точку, не прибавить не убавить
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