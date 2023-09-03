Игрок «Барыса» и сборной Казахстана Шалапов не приложил руку к сердцу во время исполнения гимна страны – его раскритиковали. Егор заявлен в КХЛ как россиянин
Хоккеист сборной Казахстана не приложил руку к сердцу во время гимна страны.
2 сентября «Барыс» сыграл против «Салавата Юлаева» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Защитник астанинского клуба Егор Шалапов не приложил руку к сердцу во время гимна Казахстана, хотя это cделали все игроки национальной сборной команды из «Барыса», как отмечает Shaiba.kz.
За это хоккеист был раскритикован на спортивных интернет-платформах страны. В текущем сезоне 28-летний хоккеист заявлен в КХЛ под российским паспортом.
Он выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира и олимпийской квалификации. На ЧМ-2023 Шалапов не сыграл из-за повреждения.
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