Игрок «Барыса» и сборной Казахстана Шалапов не приложил руку к сердцу во время исполнения гимна страны – его раскритиковали. Егор заявлен в КХЛ как россиянин

Хоккеист сборной Казахстана не приложил руку к сердцу во время гимна страны.

2 сентября « » сыграл против «Салавата Юлаева» (2:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Защитник астанинского клуба не приложил руку к сердцу во время гимна Казахстана, хотя это cделали все игроки национальной сборной команды из «Барыса», как отмечает Shaiba.kz.

За это хоккеист был раскритикован на спортивных интернет-платформах страны. В текущем сезоне 28-летний хоккеист заявлен в под российским паспортом.

Он выступал за сборную Казахстана на трех чемпионатах мира и олимпийской квалификации. На ЧМ-2023 Шалапов не сыграл из-за повреждения.