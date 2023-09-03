Леонид Тамбиев: «ЦСКА – сильнейшая команда КХЛ по всем показателям. У меня против них ничего нет»

Леонид Тамбиев считает ЦСКА сильнейшей командой КХЛ.

«Адмирал» уступил московскому клубу (1:4) в матче Фонбет чемпионата .

« – действующий чемпион. По всем показателям это сильнейшая команда КХЛ.

Хотите, чтобы ЦСКА вторую игру подряд проиграл?! Для этого надо было по‑другому сыграть. У нас не получилось.

Потому мы с 2017 года их и не можем обыграть. У меня ничего нет против ЦСКА», – сказал главный тренер « » .