Леонид Тамбиев: «ЦСКА – сильнейшая команда КХЛ по всем показателям. У меня против них ничего нет»
Леонид Тамбиев считает ЦСКА сильнейшей командой КХЛ.
«Адмирал» уступил московскому клубу (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
«ЦСКА – действующий чемпион. По всем показателям это сильнейшая команда КХЛ.
Хотите, чтобы ЦСКА вторую игру подряд проиграл?! Для этого надо было по‑другому сыграть. У нас не получилось.
Потому мы с 2017 года их и не можем обыграть. У меня ничего нет против ЦСКА», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Ну как бы да наверное:)))