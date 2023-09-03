Леонид Тамбиев: «ЦСКА – сильнейшая команда КХЛ по всем показателям. У меня против них ничего нет»

Теги ЦСКА КХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Матч ТВ Хоккей

Леонид Тамбиев считает ЦСКА сильнейшей командой КХЛ.

«Адмирал» уступил московскому клубу (1:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«ЦСКА – действующий чемпион. По всем показателям это сильнейшая команда КХЛ.

Хотите, чтобы ЦСКА вторую игру подряд проиграл?! Для этого надо было по‑другому сыграть. У нас не получилось.

Потому мы с 2017 года их и не можем обыграть. У меня ничего нет против ЦСКА», – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

5 комментариев

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Евгений Кузнецов
Искренне!!!
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VintDV
ЦСКА 2 матча подряд не проиграли бы:)
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VintDV
Адмирал пока вкатывается. ТТрудный сезон нас ждёт!!
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Михаил Барвинский
дальше также
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Михаил Барвинский
Ответ VintDV
Адмирал пока вкатывается. ТТрудный сезон нас ждёт!!
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VintDV
Ответ Михаил Барвинский
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Первый матч в гостях с действующим обладателем КГ и еще после их поражения от АкБарса....:)))
Ну как бы да наверное:)))
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