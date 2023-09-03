Иван Федотов: «Вся шумиха закончится рано или поздно. Нужно выходить на прежний уровень – скоро форма придет, играл в полупрофессиональной»

Теги ЦСКА КХЛ Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Иван Федотов заявил о необходимости вернуть прежний уровень игры.

Голкипер ЦСКА остался в запасе на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

В первом матче сезона Федотов, дисквалифицированный по решению ИИХФ, сыграл в игре с «Ак Барсом» (2:5).

«Для меня главное – понимать, что я буду играть.

В любом случае рано или поздно вся шумиха вокруг меня закончится. К этому времени я должен быть в тонусе.

Нужно выходить на прежний уровень. Скоро новая форма придет, профессиональная. До этого играл в полупрофессиональной», – сказал Иван Федотов.

12 комментариев

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Strannix
Клоун
+27
-4
+23
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Damien King
Вот смешно будет, если он на лавке плотно присядет. Столько шума из-за баночника
+22
-3
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Мистер Кафель
Удачи Ваня.
+12
-8
+4
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Andrey w
Слушайте он реально какой то ванька с печи ) Что закончиться? Все только будет усиливаться . Иза за в том числе таких людей , которые ведут себя вот так.
+3
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+3
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ILAJ
Ваня,конечно закончится, тебя по любову первого сольют
+2
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+2
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Angryslon
Так вот почему ты пять шайб от кошаков выхватил. Оказывается, форма полупрофессиональная виновата 🤣
+1
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Ice Vorya
Скоро он уже ни Филадельфии, ни ЦСКА не понадобится, зато после него еще долго будет напряженность в отношениях кхл и фхр с международными организациями
+1
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s3mp3riuv3nis
Ответ alexfps79
Зассали не стали на матч заявлять с адмирал
он был заявлен
+1
0
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