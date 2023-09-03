Иван Федотов: «Вся шумиха закончится рано или поздно. Нужно выходить на прежний уровень – скоро форма придет, играл в полупрофессиональной»

Иван Федотов заявил о необходимости вернуть прежний уровень игры.

Голкипер ЦСКА остался в запасе на матч Фонбет чемпионата против «Адмирала» (4:1).

В первом матче сезона Федотов, дисквалифицированный по решению ИИХФ, сыграл в игре с «Ак Барсом» (2:5).

«Для меня главное – понимать, что я буду играть.

В любом случае рано или поздно вся шумиха вокруг меня закончится. К этому времени я должен быть в тонусе.

Нужно выходить на прежний уровень. Скоро новая форма придет, профессиональная. До этого играл в полупрофессиональной», – сказал .