Иван Федотов: «Вся шумиха закончится рано или поздно. Нужно выходить на прежний уровень – скоро форма придет, играл в полупрофессиональной»
Иван Федотов заявил о необходимости вернуть прежний уровень игры.
Голкипер ЦСКА остался в запасе на матч Фонбет чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).
В первом матче сезона Федотов, дисквалифицированный по решению ИИХФ, сыграл в игре с «Ак Барсом» (2:5).
«Для меня главное – понимать, что я буду играть.
В любом случае рано или поздно вся шумиха вокруг меня закончится. К этому времени я должен быть в тонусе.
Нужно выходить на прежний уровень. Скоро новая форма придет, профессиональная. До этого играл в полупрофессиональной», – сказал Иван Федотов.
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