«Торпедо» обыграло «Локомотив» (5:2) на выезде. Кульбаков отразил 43 броска, Кручинин сделал дубль

Теги Локомотив Торпедо КХЛ Алексей Кручинин Иван Кульбаков Николай Коваленко Сергей Гончарук Василий Атанасов Хоккей

«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Локомотив» (5:2) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер нижегородцев Иван Кульбаков отразил 43 из 45 бросков в этой встрече.

Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин оформил дубль.

Также по два очка в составе команды набрали нападающие Николай Коваленко (1+1), Сергей Гончарук (1+1) и Василий Атанасов (1+1).

20 комментариев

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Матроскин52
Торпедо с победой! Первая игра и совсем неплохо! Парни красавцы!
+24
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LokoYarik
Ответ Дядя Федор Макларен
В чем он его разобрал? Абсолютно равная игра, где Торпедо повезло побольше.
Ну раз у Вас это всего лишь везение,тогда ладно….нас сегодня просто повозили об лед,то что мы перебросали в 3 раза это ничего не значит,бросок в створ ради броска это все пыль…проявлять надо мастерство,как проявил Коваленко,Кручинин,Атанасов…ну и Ларионов с 400 млн составом уделал ярд наших мешков…Атанасов просто 2 раза бросает и Андронов капитанище просто за этим мастерством наблюдает….и если для для Вас Дядя Федор это значит не « разобрали» значит мы наверное смотрели разные матчи🫣🧐
+22
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pztpzhmx66
Торпедо , браво !!!
Пусть удача всегда будет с вами
+16
0
+16
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Юрий Павлов
Ответ lock0000
Как-то неожиданно легко. Обычно с Локо тяжело играем
играли тяжело, особенно 2 пер. счёт не отражает игры. Кульбаков тащил.
+11
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+11
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vdksjs
Атака Локомотива в этом матче смотрелась очень грустно, мысли не увидел как таковой. Кульбакову стату хорошо набили. Торпедо с победой, максимально заслуженно.
Ну и с открытием сезона как-никак))
P.S. уже не первый раз матч открытия со счетом 2:5 проигрываем, нехорошая традиция
+12
-1
+11
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LokoYarik
Профессор разобрал Игорька
+12
-2
+10
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Сидни Кросби 2
Ответ Дядя Федор Макларен
В чем он его разобрал? Абсолютно равная игра, где Торпедо повезло побольше.
На табло посмотри.
+8
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+8
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lock0000
Как-то неожиданно легко. Обычно с Локо тяжело играем
+8
0
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Roman Kostyuchenko
Ответ Дядя Федор Макларен
В чем он его разобрал? Абсолютно равная игра, где Торпедо повезло побольше.
равная игра? разве швырять в сторону ворот шайбу это равная игра с сегодняшним торпедо, у которых каждый бросок был нацелен на гол? и в правду дядя Фёдор
+5
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+5
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Serleb
Кульбаков во втором периоде просто вытащил Торпедо! Когда Иванов бросал там просто наугад можно было потащить.
+3
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Огюст
Молодцы Торпедовцы ,с хорошим почином победным !
+1
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Мистер Кафель
Великий Игорь Ларионов. Шах и мат арменину.
+4
-3
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lock0000
Ответ Юрий Павлов
играли тяжело, особенно 2 пер. счёт не отражает игры. Кульбаков тащил.
Только 2-й период и был тяжелый, а победа далась легко. Воротчик и должен тащить, ничего сверх Ваня не сделал, сыграл в свою силу
+2
-1
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Roman Kolomichev
Все стандартно....борты и броски в пузо или мимо ворот.
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Владимир Сухарев
А Никитин то курит Что ли Это ведь не в одну шайбу С началом вас
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Andrey Scheredin
Почему в пустые? Что за..
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цэсемьэр
Ответ LokoYarik
Профессор разобрал Игорька
ерунду не говори.
у Ларионова нет предсезонки, а Никитин заложил базу - в этом вся разница.
не факт что это правильно при таком календаре, но факт что это так.
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Владимир Сухарев
Однако начало !!!А Никитин то курит что-ли То ведь не в одну шайбу ))))
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