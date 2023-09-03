«Торпедо» обыграло «Локомотив» (5:2) на выезде. Кульбаков отразил 43 броска, Кручинин сделал дубль
«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла «Локомотив» (5:2) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер нижегородцев Иван Кульбаков отразил 43 из 45 бросков в этой встрече.
Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин оформил дубль.
Также по два очка в составе команды набрали нападающие Николай Коваленко (1+1), Сергей Гончарук (1+1) и Василий Атанасов (1+1).
Пусть удача всегда будет с вами
Ну и с открытием сезона как-никак))
P.S. уже не первый раз матч открытия со счетом 2:5 проигрываем, нехорошая традиция
у Ларионова нет предсезонки, а Никитин заложил базу - в этом вся разница.
не факт что это правильно при таком календаре, но факт что это так.