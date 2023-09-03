«Торпедо» обыграло «Локомотив» (5:2) на выезде. Кульбаков отразил 43 броска, Кручинин сделал дубль

«Торпедо» выиграло первый матч в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла « » (5:2) на выезде в игре Фонбет чемпионата .

Голкипер нижегородцев отразил 43 из 45 бросков в этой встрече.

Нападающий « » оформил дубль.

Также по два очка в составе команды набрали нападающие (1+1), (1+1) и (1+1).