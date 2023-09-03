Генменеджер «Ак Барса» о том, что дело Федотова коснется клубов КХЛ: «Полностью ситуацию не знаю, но меня это не пугает»

Теги Ак Барс ЦСКА Марат Валиуллин КХЛ Иван Федотов Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о ситуации Ивана Федотова.

Казанская команда обыграла ЦСКА (5:2) в матче Кубка Открытия.

– Из-за выхода на лед в составе ЦСКА Ивана Федотова и всех предшествовавших событий почувствовали, что стали свидетелем исторического события?

– Нет. Обычная игра на Кубок Открытия. Мы провели хороший матч. И ЦСКА показал себя.

Я считаю, что обе команды были достойны победы.

Где-то нам чуть больше повезло, но в целом «Ак Барс» заслуженно выиграл. Наверно, так можно охарактеризовать этот матч.

– Вы и ваша команда следили за заявкой ЦСКА? Испытали какие-то особые эмоции, когда узнали, что Федотов будет играть?

– Нет, ничего такого не испытывали. Нам неважно, что в воротах был Федотов.

Сыграл бы другой вратарь – эмоции были бы те же. Мы выходим играть и не смотрим на фамилии. Просто играем и стараемся победить. И в матче с ЦСКА нам это удалось.

– «Ак Барс» не смущает эта ситуация с Федотовым? Нет опасений, что она в будущем коснется вас и всех клубов КХЛ, если оправдаются опасения, что НХЛ и другие западные лиги с одобрения ИИХФ решат, что можно законно воровать у вас игроков?

– Я полностью ситуацию с Федотовым не знаю.

Но нет, меня это в принципе не пугает. Видно будет дальше, – сказал генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

1 комментарий

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ВОЛКОДАВ
Это чтр же за профессионалы там такие, которые даже с ситуацией не знакомы? Это их прямая обязанность! Любой камрад знает больше, чем они, ëпрст
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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