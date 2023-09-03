Парайко про слухи об обмене: «Особо не думаю об этом. Хочу играть за «Сент-Луис»

Колтон Парайко сказал, что не обращает внимания на слухи об обмене.

Защитник выступает за «Сент-Луис» с 2015 года. Это его единственный клуб в НХЛ.

Действующий контракт 30-летнего игрока с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2029/30. В нем есть пункт о запрете на обмен.

«Последние несколько лет все время появляются слухи о моем обмене. С клубом мы не говорили, но люди это обсуждают. Это часть игры.

Так устроен спорт, команды обменивают игроков. Учитывая наше положение перед прошлым дедлайном, такие вещи обсуждаются особенно часто.

Я особо не думаю об этом. Хочу играть за «Сент-Луис», – сказал Парайко.

В прошлом сезоне канадец набрал 27 (4+23) очков в 79 играх при полезности «минус 19».