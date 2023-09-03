Парайко про слухи об обмене: «Особо не думаю об этом. Хочу играть за «Сент-Луис»

Теги возможные переходы Сент-Луис НХЛ Колтон Парайко Хоккей

Колтон Парайко сказал, что не обращает внимания на слухи об обмене.

Защитник выступает за «Сент-Луис» с 2015 года. Это его единственный клуб в НХЛ. 

Действующий контракт 30-летнего игрока с кэпхитом 6,5 миллиона долларов в год рассчитан до конца сезона-2029/30. В нем есть пункт о запрете на обмен. 

«Последние несколько лет все время появляются слухи о моем обмене. С клубом мы не говорили, но люди это обсуждают. Это часть игры.

Так устроен спорт, команды обменивают игроков. Учитывая наше положение перед прошлым дедлайном, такие вещи обсуждаются особенно часто. 

Я особо не думаю об этом. Хочу играть за «Сент-Луис», – сказал Парайко. 

В прошлом сезоне канадец набрал 27 (4+23) очков в 79 играх при полезности «минус 19». 

5 комментариев

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Stanley Cup
1) Не для того Сент-Луис подписывал его на 8 лет чтобы уже в начале этого контракта его обменивать
2) мало кто из команд готовы выменивать себе игрока с контрактом до 2030 года
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Дмитрий Нехорошков
Ответ oberkorn
Как то непонятно луис в перестройку пошёл. Если уж менять, то надо было всех одновременно, а не размазывать на три сезона.
Так это и не ребилд, а ретул – нечто более мягкое. А-ля, на алтарь победы ничего не бросаем, пики и проспектов не сдаем, по возможности – приобретаем. Но и от борьбы за плей-офф официально не отказываемся: владельцам пустые трибуны не нужны.
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Go_Blues
Ответ oberkorn
Как то непонятно луис в перестройку пошёл. Если уж менять, то надо было всех одновременно, а не размазывать на три сезона.
А кого именно всех? Настаете сезоны они размазали? Или надо было менять всех на мешок табака? Возможно никто не предложил игроков, которые были бы полезны клубу. За кого давали нормальную цену, всех обменяли.
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