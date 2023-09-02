Александр Тихонов про РПЛ: «Какая Премьер-лига? Это мусор. Прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и отдать хоккеистам»

Теги премьер-лига Россия Александр Тихонов КХЛ Хоккей

Александр Тихонов назвал РПЛ «мусором» и предложил перестать тратить на это деньги.

«Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать.

У нас что, игроки уровня Пеле, Марадоны, Месси?

Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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95 комментариев

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SuperCombain
Пусть этот т.н. «эксперт» посмотрит внимательнее на цирк под названием КХЛ, где т.н. «тренеров» вдохновляют футбольные Йозы Марины
+146
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+141
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Камбоджа Иванов
Чисто последние новости в гугле про этого персонажа:

"Александр Тихонов заявил, что ИИХФ надо послать как можно дальше"
"Александр Тихонов: «Дзюба — больной человек! Этого болвана надо отправить на фронт»"
"Тихонов: надо садиться за стол переговоров с азиатами и организовывать настоящие Азиатские игры"
+80
-3
+77
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Геннадий Тимченко
Ответ Камбоджа Иванов
Чисто последние новости в гугле про этого персонажа: "Александр Тихонов заявил, что ИИХФ надо послать как можно дальше" "Александр Тихонов: «Дзюба — больной человек! Этого болвана надо отправить на фронт»" "Тихонов: надо садиться за стол переговоров с азиатами и организовывать настоящие Азиатские игры"
Тихонов это спортивный Дмитρий Μедведев 🤣🤣🤣
+45
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Тиджани Бабангида
Дешевый популизм.
«Что тут думать ? Взять все и поделить»(с)
+38
-1
+37
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Кто составил коспекты Лобановского?
Весь день подрывы какеистов и прочих никому не нужных видов спорта, где люди бегают на деревяшках с автоматом по снегу или трут палками деревяшками по льду.

Не адепт больших денег в футболе, лучше платить их врачам или шахтерам, или любой другой более социально полезной профессиии, но багет никому не нужных физкультурников улыбает.
+23
-3
+20
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Aleksey Yashin
"чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков"

А мнение наших лучших игроков кто-то будет спрашивать?
+14
-1
+13
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MrEkolog
Ответ личные рекорды это не хоккей
а в чем он не прав? эти наколотые с прическами хиппи - плаксы в лосинах, которых даже во второсортные европейские команды не берут, а хоккеисты каждый год пачками уезжают в элитную лигу мира , и не статистами а на ведущие роли , в РПЛ погоду делают второсортные Бразильцы и Югославы которых как говно с лопаты выкинули оттуда, чемпионат в котором все ясно сначала, что победит мешок с деньгами и не местными футболистами , хоккей на этом фоне явно главнее по мастерству и по качеству
когда хоккеисты выигрывают чемпионат мира на улице тишина... Когда при Хиддинке обыграли голландцев на улице был бразильский карнавал счастливых людей. Вот и вся разница.
+14
-2
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a2wai
Опять Тихонов забыл закусить.
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+9
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ARIGAMI ARIGAMI
Так и на КХЛ надо урезать финансирование, только потому-что он себя неоправдает
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rbh2010
Ответ SuperCombain
Пусть этот т.н. «эксперт» посмотрит внимательнее на цирк под названием КХЛ, где т.н. «тренеров» вдохновляют футбольные Йозы Марины
Маразм - это не экспертное мнение
+9
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Максим Черкашин
Ответ Геннадий Тимченко
Тихонов это спортивный Дмитρий Μедведев 🤣🤣🤣
Дмитрий Анатольевич, всё таки специалист по Финляндии.:))))
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Balt
Нормальный блин у нас чемпионат. По уровню на своём месте в середине среди всех прочих. Какой нафиг мусор? Какие Пеле, Марадона и Месси? Что за бред?
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Леван Сиукаев
ну с футболом понятно ладно,а что сделали в последное времья хокеисты? что не чемпионат мира, то провал.если ранше только канадцы были главными конкурентами,то сейчась и фины,и шведы,и янки переигривают нашыш хвалённых хокеистов в одну калитку.даже ОИ 2018 чуть не просрали с немцами,где все основные сборные кроме нас выступали вторимы составамы
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morgan
А что по его же логике у нас в КХЛ игроки уровня Лемье, Грецки, Макдэвида? Очередную херню сморозил этот любитель громких заявлений.
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Vlad Hamzja
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Весь день подрывы какеистов и прочих никому не нужных видов спорта, где люди бегают на деревяшках с автоматом по снегу или трут палками деревяшками по льду. Не адепт больших денег в футболе, лучше платить их врачам или шахтерам, или любой другой более социально полезной профессиии, но багет никому не нужных физкультурников улыбает.
Лучше пусть больше денег тратят на разные лиги,чем на войну
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Артём Голобородько
Ответ okkervil
Его заткнут наконец или потоки этого бреда будут бесконечны?
Такие персонажи на вес золота для этого сайта. Столько комментариев генерируют
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okkervil
Его заткнут наконец или потоки этого бреда будут бесконечны?
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Утренняя Аврора
Как можно назвать мусором то, что любят миллионы? Этот персонаж случайно не из клиники вещает?
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Алексей Родин
Ответ a2wai
Опять Тихонов забыл закусить.
закуска градус крадёт...
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Isshin88
Может тогда уж лучше отдать на детский спорт или на увеличение пенсий? Эти дармоеды спортсмены уже достали.
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Док163
Ответ Тиджани Бабангида
Дешевый популизм. «Что тут думать ? Взять все и поделить»(с)
А ещё лучше - попилить
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Архитектор Мендисабаль
Говорящая шляпа подключилась. Скоро начнёт подготовку к стрельбе...
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личные рекорды это не хоккей
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ MrEkolog
когда хоккеисты выигрывают чемпионат мира на улице тишина... Когда при Хиддинке обыграли голландцев на улице был бразильский карнавал счастливых людей. Вот и вся разница.
сколько лет вам юноша? вам тогда еще не разрешали смотреть телек после девяти,в 2008 когда Ковальчук Канаду уволил ,там не карнавал был а всенародное празднование , на троллейбусах плясали и все движение остановилось на пару часов, спросите у папы своего
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Bayern Munich Mia San Mia
Может, профессиональный спорт в России перестанет жить на дотации и станет жить на заработанные деньги ? Чем хоккей лучше футбола?
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Mi4eL
Ответ ОттоДракула
А что у нас в кхл игроки уровня Гретцки, Марио Лемье или Теему Селянне? Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект.
ну игрок уровня чемпионов мира точно есть. футболу такого и не снилось нашему
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