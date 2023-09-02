Александр Тихонов про РПЛ: «Какая Премьер-лига? Это мусор. Прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и отдать хоккеистам»
Александр Тихонов назвал РПЛ «мусором» и предложил перестать тратить на это деньги.
«Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать.
У нас что, игроки уровня Пеле, Марадоны, Месси?
Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.
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«Что тут думать ? Взять все и поделить»(с)
Не адепт больших денег в футболе, лучше платить их врачам или шахтерам, или любой другой более социально полезной профессиии, но багет никому не нужных физкультурников улыбает.
А мнение наших лучших игроков кто-то будет спрашивать?