Александр Тихонов назвал РПЛ «мусором» и предложил перестать тратить на это деньги.

«Постоянно задают вопросы по нашему футболу. Какая это Премьер-лига? Это мусор, где слово «премьер» надо убрать.

У нас что, игроки уровня Пеле, Марадоны, Месси?

Надо прекратить тратить деньги на этот бесполезный проект и лучше отдать их хоккеистам, чтобы вернуть из-за океана наших лучших игроков», – считает четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку