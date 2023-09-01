Юрий Новиков: «Федотов должен был выполнять государственную задачу в «Филадельфии» – укреплять связь между Россией и США»
Юрий Новиков считает, что Иван Федотов должен был выполнять госзадачу в НХЛ.
Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).
«Моя позиция была однозначная – с Иваном Федотовым поступили крайне несправедливо.
Можно прикрыться Конституцией, можно говорить какие-то слова, но то, что он обязан был ехать в «Филадельфию» и выполнять там государственную задачу – для меня это однозначно.
Люди, которые могли повлиять на его судьбу, не помогли.
Он должен был поехать в НХЛ для укрепления связей между Россией и Америкой, между людьми, а также для прославления нашего хоккея и страны.
Вратарь – это особая позиция.
Посмотрите, какое уважение в США имеют Василевский, Сорокин и Шестеркин. То, что продолжается дальше, – это ни в какие рамки не идет», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся
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и что это дало ФХР, которую забаняли? я тебя уважаю, но из-за войны в Ираке мы баним весь спорТ США...