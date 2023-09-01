Юрий Новиков: «Федотов должен был выполнять государственную задачу в «Филадельфии» – укреплять связь между Россией и США»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ Юрий Новиков КХЛ Иван Федотов Р-Спорт Хоккей

Юрий Новиков считает, что Иван Федотов должен был выполнять госзадачу в НХЛ.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (2:5).

«Моя позиция была однозначная – с Иваном Федотовым поступили крайне несправедливо.

Можно прикрыться Конституцией, можно говорить какие-то слова, но то, что он обязан был ехать в «Филадельфию» и выполнять там государственную задачу – для меня это однозначно.

Люди, которые могли повлиять на его судьбу, не помогли.

Он должен был поехать в НХЛ для укрепления связей между Россией и Америкой, между людьми, а также для прославления нашего хоккея и страны.

Вратарь – это особая позиция.

Посмотрите, какое уважение в США имеют Василевский, Сорокин и Шестеркин. То, что продолжается дальше, – это ни в какие рамки не идет», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся

15 комментариев

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Gerald1
Хоть кто-то адекватен сегодня
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Семен Бабцов
Было решено, чтобы он год выполнял другую ответственную государственную задачу. Америка и так никуда не денется
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Серый
Менелл уже прекрасно справился с этой задачей
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Операция Ы
Это что за прокладка укрепления связей?))
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vdksjs
А то есть банально выполнять свой контракт он не должен? Теперь это госзадачей назвали..
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Евгений Кузнецов
Госзадачу? Шпионом что-ли?)))
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Zloy Zlydnev
Эту связь укрепляет дочка фетисова 😁, в Швейцарии эту связь укрепляет дочка и сын Быкова
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Спартак Грек
Да оставьте в покое этого Федотого.
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dalmolchun
Посмотрите, какое уважение в США имеют Василевский, Сорокин и Шестеркин
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и что это дало ФХР, которую забаняли? я тебя уважаю, но из-за войны в Ираке мы баним весь спорТ США...
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Ход_Конём
Ответ Олег НН
ой дурак . какую государственную задачу ? каждый из нас поедет в АХЛ , когда посчитает что готов и как посоветуют наставники
Наставники ничто по сравнению с Третьяком
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TBFTT
Ответ Zloy Zlydnev
Эту связь укрепляет дочка фетисова 😁, в Швейцарии эту связь укрепляет дочка и сын Быкова
Как?
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