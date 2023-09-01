Юрий Новиков: «Федотов должен был выполнять государственную задачу в «Филадельфии» – укреплять связь между Россией и США»

Юрий Новиков считает, что Иван Федотов должен был выполнять госзадачу в НХЛ.

Голкипер ЦСКА, несмотря на дисквалификацию ИИХФ, сыграл в матче Фонбет чемпионата против «Ак Барса» (2:5).

«Моя позиция была однозначная – с поступили крайне несправедливо.

Можно прикрыться Конституцией, можно говорить какие-то слова, но то, что он обязан был ехать в «Филадельфию» и выполнять там государственную задачу – для меня это однозначно.

Люди, которые могли повлиять на его судьбу, не помогли.

Он должен был поехать в для укрепления связей между Россией и Америкой, между людьми, а также для прославления нашего хоккея и страны.

Вратарь – это особая позиция.

Посмотрите, какое уважение в США имеют Василевский, Сорокин и Шестеркин. То, что продолжается дальше, – это ни в какие рамки не идет», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.

ЦСКА поставил свои интересы выше лиги и всех клубов, когда выпустил Федотова. Вот почему клуб так уперся