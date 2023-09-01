«Сочи» расторг контракт с Бердюковым. Победитель МЧМ-2011 не провел ни одного официального матча за клуб

«Сочи» расторг контракт с защитником Георгием Бердюковым по соглашению сторон.

32-летний защитник ранее подписал двустороннее соглашение с клубом на один сезон.

В ходе предсезонной подготовки принял участие в 5 контрольных матчах.

Бывший игрок СКА, «Витязя» и «Амура» не выступал в с сезона-2017/18. Победитель МЧМ-2011 в составе сборной России суммарно провел в регулярных чемпионатах лиги 198 матчей и набрал 36 (6+30) очков. Также провел 5 игр в плей-офф.

В прошлом сезоне он играл за «СКА-Неву» в ВХЛ.