«Сочи» расторг контракт с Бердюковым. Победитель МЧМ-2011 не провел ни одного официального матча за клуб

Теги переходы КХЛ Георгий Бердюков Сочи Хоккей

«Сочи» расторг контракт с защитником Георгием Бердюковым по соглашению сторон.

32-летний защитник ранее подписал двустороннее соглашение с клубом на один сезон.

В ходе предсезонной подготовки Бердюков принял участие в 5 контрольных матчах. 

Бывший игрок СКА, «Витязя» и «Амура» не выступал в КХЛ с сезона-2017/18. Победитель МЧМ-2011 в составе сборной России суммарно провел в регулярных чемпионатах лиги 198 матчей и набрал 36 (6+30) очков. Также провел 5 игр в плей-офф. 

В прошлом сезоне он играл за «СКА-Неву» в ВХЛ.

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