«Сочи» расторг контракт с Бердюковым. Победитель МЧМ-2011 не провел ни одного официального матча за клуб
«Сочи» расторг контракт с защитником Георгием Бердюковым по соглашению сторон.
32-летний защитник ранее подписал двустороннее соглашение с клубом на один сезон.
В ходе предсезонной подготовки Бердюков принял участие в 5 контрольных матчах.
Бывший игрок СКА, «Витязя» и «Амура» не выступал в КХЛ с сезона-2017/18. Победитель МЧМ-2011 в составе сборной России суммарно провел в регулярных чемпионатах лиги 198 матчей и набрал 36 (6+30) очков. Также провел 5 игр в плей-офф.
В прошлом сезоне он играл за «СКА-Неву» в ВХЛ.
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