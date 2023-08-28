Медведев о Федотове: «В футболе удается поддерживать диалог с УЕФА – мальчишки играют с ребятами из Англии, Польши. Это дает надежду, что историческая правда восторжествует»

Теги Зенит ЦСКА ИИХФ Филадельфия УЕФА НХЛ Александр Медведев Иван Федотов Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев высказался о ситуации хоккеиста Ивана Федотова.

– Наш хоккей по-прежнему будоражит «дело Федотова». Если он попадет в заявку ЦСКА уже 1 сентября на матч с «Ак Барсом», что же нас ждет – хоккейный армагеддон или обойдется?

– Ситуация крайне неприятная, что Международная федерация хоккея нас отстранила от участия в чемпионатах мира.

Вообще игровые виды спорта должны служить строительству мостов между странами и людьми, работать на дело мира и дружбы народов.

Но мы сталкиваемся с тем, что ИИХФ нам заявляет, вопреки своему уставу: «Мы вас отстранили не по политическим мотивам, а заботясь о вашей же безопасности».

Но это отговорка, и мы понимаем, почему они это так сделали. Тем не менее в футболе нам удается поддерживать диалог с УЕФА, самим проводя международные соревнования и участвуя в них.

Наши мальчишки играют с ребятами из Англии, Польши, и никаких конфликтов там нет. Я это авторитетно заявляю, поскольку контролирую ситуацию.

Ребята спокойно общались между собой, и это дает надежду, что историческая правда все-таки восторжествует, достигнув ушей и умов всех тех, кто играл и будет играть с нами.

Трудно прогнозировать, чем закончится «дело Федотова». Там были и есть разные варианты развития ситуации.

Я не буду озвучивать, как можно было бы решить этот вопрос. Понятно, что это непростой момент, который требует диалога.

Но в свое время прекращали свою карьеру в НХЛ такие хоккеисты, как Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев.

Причем это не закрывало им дорогу в НХЛ. Если бы они решили вернуться, то большинство клубов НХЛ это бы поддержало.

Всех деталей не знаю, и вопрос лучше задать президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу.

Но я продолжаю быть оптимистом, что мы вернемся в мировой спорт, – сказал председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев

32 комментария

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Кан и Баллак сидят в баре
Неуважаемый г-н Медведев, вспомните, как раньше Калининград назывался... или попробуйте Аляску вернуть, раз такие за правду... ааа... это ж другое... любители истории под нужным углом вы наши дорогие...
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Полуэктов Пётр
Что это за термин такой "историческая правда"? Что конкретно он означает в устах Медведева?
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Nasim Kaliev
ну а что не так с Аляской или Калининградом? Аляску официально продали, признали ее американской территорией, никто на нее из официальных лиц не облизывается (всяких пропагандистов не берем в расчет - все решения, слава Богу, не они принимают), Калининград стал нашим после нашей же победы. Другое дело, что Медведев совсем не к месту приплетает свои познания в истории, но то такое...
Ну так Крым, ДНР и ЛНР тоже, подозреваю,ни в карты на балу проиграли после распада Советского Союза и были слова ВВ в интервью много лет назад насчёт этого вопроса... Ну это с моей колокольни,чуть что- никакого желания ссориться и спорить с пеной изо рта нету) если я не прав по вашему мнению- ваше право. Негативить на вас или с вами я не собираюсь, по мне так лучше со всеми хорошо общаться)
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Профессор из Кобхэма
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну так Крым, ДНР и ЛНР тоже, подозреваю,ни в карты на балу проиграли после распада Советского Союза и были слова ВВ в интервью много лет назад насчёт этого вопроса... Ну это с моей колокольни,чуть что- никакого желания ссориться и спорить с пеной изо рта нету) если я не прав по вашему мнению- ваше право. Негативить на вас или с вами я не собираюсь, по мне так лучше со всеми хорошо общаться)
Какие слова? Он подписывал лично документ о признании границ с Кучмой в 2003 году, где признавал границы 91 года, с Крымом, Донбассом и так далее.
На Донбассе в 91 году на референдуме проголосовало 84% за выход из совка в составе Украины.
Это сейчас «исторические земли, родная гавань» и далее по списку.
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Nasim Kaliev
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Неуважаемый г-н Медведев, вспомните, как раньше Калининград назывался... или попробуйте Аляску вернуть, раз такие за правду... ааа... это ж другое... любители истории под нужным углом вы наши дорогие...
ну а что не так с Аляской или Калининградом? Аляску официально продали, признали ее американской территорией, никто на нее из официальных лиц не облизывается (всяких пропагандистов не берем в расчет - все решения, слава Богу, не они принимают), Калининград стал нашим после нашей же победы.

Другое дело, что Медведев совсем не к месту приплетает свои познания в истории, но то такое...
+22
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+15
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Ковид 07.10.52
Ответ Полуэктов Пётр
Что это за термин такой "историческая правда"? Что конкретно он означает в устах Медведева?
Ничего..., болтовня его и его земляков ничего не означает...
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Газонокосильщик Хави
Ответ Сергей Васильев
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ты какой исторически истории придерживаешься? карелию, смоленсую область таким темпом ты не признаешь россией? или для тебя исторические земли - это только то, когда там была российская империя? на финляндию чего тогда не пошли? устав оон почитай, который ссср подписывал о территории стан. и от ссср его отдельно подписывали бсср и усср. по какой причине крым не турецкий? если он следуя твоей логике исторически турецкий. историк ты ватного разлива
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Спартак на месте
Ответ Полуэктов Пётр
Что это за термин такой "историческая правда"? Что конкретно он означает в устах Медведева?
То, что выгодно РФ
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Dronetz02
Ответ Пикачу82
Комментарий скрыт
Мне в этом аргументе нравится то, что поклонники пу давно уже не заявляют, что они правы в принципе. Они ведь по сути признают, что творят дичь, но «победителей не судят»…
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Stt
Как Медведев, так совсем без мозгов. Клоны неудачные, наверно.
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НАВАЛЬНЫЙ
Вижу ребята здесь хорошие. Быстро этому коррупционеру подвели кое-что к носу 😆
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андрэ
с фразы "контролирую ситуацию" всхрюкнул как ######
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Dronetz02
Ответ Сергей Васильев
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Что такое «исторически»? Что такое «русские»?
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Pigmalion
Ответ Сергей Васильев
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Алеша, это тi?
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Пользователь заблокирован
Ответ Roman Araslanov
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долгих лет владимиру владимировичу чтобы в Гааге долго жил
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Pigmalion
Ответ Roman Araslanov
Комментарий удален модератором
Нет, Путина должны судить в России.
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hasanbeno195@icloud.com
Как же достали эти исторические лозунги, если в СССР принято было людей дурить светлым будущим пролетарий, то в России уже прошлыми победами и лозунгами «Не дадим переписать историю»
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Ковид 07.10.52
Во как...нельзя Сталина вспоминать и про не мытую Россию...тьфу...
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Atsuktuvas
//Наши мальчишки играют с ребятами из Англии, Польши, и никаких конфликтов там нет.//
Как это ? И русофобии нет ?..
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Олег Акимов
Какую историческую правду?
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Ima Badsanta
Мальчики и под Бахмутом могли бы поиграть 😂 мяско подрастает игривое 🤡
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Костя Кот
Ответ Сергей Васильев
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🤡
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Tima 3D
Ждем переименование sports.ru на sports.gov
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brig_Mercury
Не понял, чем ситуация в футболе лучше, чем в хоккее? Может мне кто-то объяснить. И там и там мимо официальных матчей на международном уровне.
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Roman Araslanov
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