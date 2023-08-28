Медведев о Федотове: «В футболе удается поддерживать диалог с УЕФА – мальчишки играют с ребятами из Англии, Польши. Это дает надежду, что историческая правда восторжествует»

Александр Медведев высказался о ситуации хоккеиста Ивана Федотова.

– Наш хоккей по-прежнему будоражит «дело Федотова». Если он попадет в заявку ЦСКА уже 1 сентября на матч с «Ак Барсом», что же нас ждет – хоккейный армагеддон или обойдется?

– Ситуация крайне неприятная, что Международная федерация хоккея нас отстранила от участия в чемпионатах мира.

Вообще игровые виды спорта должны служить строительству мостов между странами и людьми, работать на дело мира и дружбы народов.

Но мы сталкиваемся с тем, что ИИХФ нам заявляет, вопреки своему уставу: «Мы вас отстранили не по политическим мотивам, а заботясь о вашей же безопасности».

Но это отговорка, и мы понимаем, почему они это так сделали. Тем не менее в футболе нам удается поддерживать диалог с УЕФА, самим проводя международные соревнования и участвуя в них.

Наши мальчишки играют с ребятами из Англии, Польши, и никаких конфликтов там нет. Я это авторитетно заявляю, поскольку контролирую ситуацию.

Ребята спокойно общались между собой, и это дает надежду, что историческая правда все-таки восторжествует, достигнув ушей и умов всех тех, кто играл и будет играть с нами.

Трудно прогнозировать, чем закончится «дело Федотова». Там были и есть разные варианты развития ситуации.

Я не буду озвучивать, как можно было бы решить этот вопрос. Понятно, что это непростой момент, который требует диалога.

Но в свое время прекращали свою карьеру в НХЛ такие хоккеисты, как Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев.

Причем это не закрывало им дорогу в НХЛ. Если бы они решили вернуться, то большинство клубов НХЛ это бы поддержало.

Всех деталей не знаю, и вопрос лучше задать президенту ЦСКА Игорю Есмантовичу.

Но я продолжаю быть оптимистом, что мы вернемся в мировой спорт, – сказал председатель совета директоров СКА и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев