Защитник «Анахайма» Бенуа подписал контракт с «Торонто» на 775 тысяч долларов. У игрока «минус 29» в прошлом сезоне

Теги переходы Торонто Анахайм НХЛ Симон Бенуа Хоккей

Симон Бенуа перешел в «Торонто» из «Анахайма».

24-летний защитник подписал однолетнее соглашение с канадским клубом на 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Симон Бенуа, выступая за «Анахайм», провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 29».

В общей сложности в лиге хоккеист сыграл 137 игр и отметился 15 (4+11) баллами за результативность.

1 комментарий

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Двусторонний контракт - очень хорошее подписание!
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