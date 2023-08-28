Защитник «Анахайма» Бенуа подписал контракт с «Торонто» на 775 тысяч долларов. У игрока «минус 29» в прошлом сезоне

Симон Бенуа перешел в «Торонто» из «Анахайма».

24-летний защитник подписал однолетнее соглашение с канадским клубом на 775 тысяч долларов.

В прошлом сезоне , выступая за « », провел 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 10 (3+7) очков при полезности «минус 29».

В общей сложности в лиге хоккеист сыграл 137 игр и отметился 15 (4+11) баллами за результативность.