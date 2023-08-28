Медведев о СКА: «По Евклидовой геометрии нежелательно менять треть состава, но есть геометрия Лобачевского, подтвержденная «Вегасом» – они сильно обновились в победном сезоне»

Александр Медведев на примере «Вегаса» объяснил ротацию состава СКА.

В прошлом сезоне СКА проиграл ЦСКА (2-4 в серии) в финале Западной конференции.

– Сила ЦСКА – в стабильности состава. От них в межсезонье ушли только три человека, а вот у СКА снова сильная ротация, состав кардинально обновлен. Это плюс или минус?

– Если судить по Евклидовой геометрии, то нежелательно менять больше, чем треть состава.

Но ведь есть и геометрия Лобачевского, которая подтверждена успехами, например, такого клуба, как « ».

Эта команда собирала с миру по нитке, и состав сильно обновлялся, в том числе в победном сезоне.

Все зависит от того, как складываются взаимоотношения в команде, как лидеры показывают себя не только на льду, но и в раздевалке.

Такие ребята в СКА есть, и они готовы повести за собой команду не только с легкими соперниками, но и с самыми принципиальными, – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.