Медведев о СКА: «По Евклидовой геометрии нежелательно менять треть состава, но есть геометрия Лобачевского, подтвержденная «Вегасом» – они сильно обновились в победном сезоне»

Теги СКА НХЛ Александр Медведев КХЛ Вегас Матч ТВ Хоккей

Александр Медведев на примере «Вегаса» объяснил ротацию состава СКА.

В прошлом сезоне СКА проиграл ЦСКА (2-4 в серии) в финале Западной конференции.

– Сила ЦСКА – в стабильности состава. От них в межсезонье ушли только три человека, а вот у СКА снова сильная ротация, состав кардинально обновлен. Это плюс или минус?

– Если судить по Евклидовой геометрии, то нежелательно менять больше, чем треть состава.

Но ведь есть и геометрия Лобачевского, которая подтверждена успехами, например, такого клуба, как «Вегас».

Эта команда собирала с миру по нитке, и состав сильно обновлялся, в том числе в победном сезоне.

Все зависит от того, как складываются взаимоотношения в команде, как лидеры показывают себя не только на льду, но и в раздевалке.

Такие ребята в СКА есть, и они готовы повести за собой команду не только с легкими соперниками, но и с самыми принципиальными, – сказал председатель правления совета директоров СКА Александр Медведев.

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6 комментариев

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Bartez1986
одна из неизвестных аксиом Евклида: система Ротенберга есть системная система систем мироздания
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Сергей Орлов
Вспоминается вирусная фраза из фильма "Банды Нью-Йорка".
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Арсен Венгер (копия)
А по функциональному анализу ромочки ротенберга, сумма зарплат всех игроков в команде стремится, к потолку зарплат, но никогда не достигнет его )
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Михаил Опякин
А Медведева штаны во все стороны равны
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Всё знаю
Алё, Медведев, а где система?
Без системы не может быть системного хоккея.
А без системного хоккея не может быть побед.
Наберут по объявлению.
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цэсемьэр
что-то не припомню, чтобы Евклид строил гипотезы относительно ростера хоккейных команд. впрочем как и Лобачевский🤓
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