Спунер об уровне КХЛ: «Он выше, чем в Германии или Швейцарии. Но круг претендентов на трофей особо не меняется»
Райан Спунер считает, что уровень КХЛ выше, чем у лиг Швейцарии и Германии.
– Ты уже четыре года играешь в России. Ожидал ли раньше такого поворота?
– Никогда не знаешь наверняка, чего стоит ожидать. Мне нравится играть здесь. Уровень хоккея в КХЛ выше, чем в Германии или Швейцарии. Для меня это имеет большое значение.
– У тебя хорошая карьера в КХЛ, но в ней не хватает Кубка Гагарина. Пора это исправлять, не так ли?
– Согласен. Было бы здорово выиграть его, когда я играл за минское «Динамо», но круг претендентов на трофей особо не меняется.
Это СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард»… В составе другой команды выиграть очень сложно. Что ж, Кубок Гагарина – наша цель в этом сезоне, – сказал форвард «Авангарда».
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