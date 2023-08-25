Спунер об уровне КХЛ: «Он выше, чем в Германии или Швейцарии. Но круг претендентов на трофей особо не меняется»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА чемпионат Швейцарии чемпионат Германии Динамо Минск КХЛ Кубок Гагарина Райан Спунер Хоккей

Райан Спунер считает, что уровень КХЛ выше, чем у лиг Швейцарии и Германии.

– Ты уже четыре года играешь в России. Ожидал ли раньше такого поворота?

– Никогда не знаешь наверняка, чего стоит ожидать. Мне нравится играть здесь. Уровень хоккея в КХЛ выше, чем в Германии или Швейцарии. Для меня это имеет большое значение.

– У тебя хорошая карьера в КХЛ, но в ней не хватает Кубка Гагарина. Пора это исправлять, не так ли?

– Согласен. Было бы здорово выиграть его, когда я играл за минское «Динамо», но круг претендентов на трофей особо не меняется.

Это СКА, ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард»… В составе другой команды выиграть очень сложно. Что ж, Кубок Гагарина – наша цель в этом сезоне, – сказал форвард «Авангарда». 


 

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