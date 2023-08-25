Спунер об уровне КХЛ: «Он выше, чем в Германии или Швейцарии. Но круг претендентов на трофей особо не меняется»

Райан Спунер считает, что уровень КХЛ выше, чем у лиг Швейцарии и Германии.

– Ты уже четыре года играешь в России. Ожидал ли раньше такого поворота?

– Никогда не знаешь наверняка, чего стоит ожидать. Мне нравится играть здесь. Уровень хоккея в выше, чем в Германии или Швейцарии. Для меня это имеет большое значение.

– У тебя хорошая карьера в КХЛ, но в ней не хватает Кубка Гагарина. Пора это исправлять, не так ли?

– Согласен. Было бы здорово выиграть его, когда я играл за минское « », но круг претендентов на трофей особо не меняется.

Это СКА, , «Ак Барс», « »… В составе другой команды выиграть очень сложно. Что ж, – наша цель в этом сезоне, – сказал форвард «Авангарда».



