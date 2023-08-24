Гендиректор «Динамо» про усиление: «Не будем бросаться на все, что блестит. У нас шикарный 2005 год, там больше ребят, чем мы можем реально переварить»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Динамо Сергей Сушко Хоккей

Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб не стремится подписывать новых игроков.

– Есть ли деньги под потолком зарплат на усиление команды в ходе сезона?

– Если на рынке появится какой-нибудь игрок, который заинтересует нас и заинтересует наш тренерский штаб, и если Алексей Николаевич Кудашов решит, что этот игрок может нас усилить, то, конечно, мы попытаемся изыскать возможность его приобретения.

Но в первую очередь должна быть заинтересованность в игроке. Мы не будем бросаться на все, что блестит. Если надо – будем искать возможность. Если не надо – не будем. На данный момент у нас оптимальное количество игроков, и острой необходимости нет.

У нас шикарный 2005 год рождения, там очень много ребят. И пару дней назад мы вместе разговаривали и поняли, что их там больше, чем мы можем реально переварить, хотя много ребят реально заслуживает шанса.

Динамовская школа всегда славилась своими воспитанниками, и у нас есть кому давать шанс. Мы попытаемся использовать то, что у нас есть на данный момент, – заявил Сергей Сушко.

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Machine Head
По 2005 голу много парней . Там и дальше и в 06, 07, 08 парней классных полно . Но что -то сегодня целостной картины не случилось в матче с ЦСКА . У Кудашова контракт на один год остался , а 2005 год никак не отвечает на сегодня поставленной задачи. Рослые фактурные армейцы с отличной химией в тройках и пятерках по 3 минуты из зоны не выпускали в равных составах . Что на это скажете? Если честно сказать , то ничего нового в игре Динамо я не увидел . И это при том , что ЦСКА и Торпедо только 1 августа вышли на лед . И это я мягко написал , понимая , что это предсезонка. Все та же тягомотина с проблесками индивидуальной игры некоторых игроков . Кстати , ЦСКА как под копирку играет так же , чему учат пацанов в их академии. Все доведено до автоматизма с отличным розыгрышем и высоким прессингом на высоких скоростях .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий