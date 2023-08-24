Гендиректор «Динамо» про усиление: «Не будем бросаться на все, что блестит. У нас шикарный 2005 год, там больше ребят, чем мы можем реально переварить»

Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб не стремится подписывать новых игроков.

– Есть ли деньги под потолком зарплат на усиление команды в ходе сезона?

– Если на рынке появится какой-нибудь игрок, который заинтересует нас и заинтересует наш тренерский штаб, и если Алексей Николаевич Кудашов решит, что этот игрок может нас усилить, то, конечно, мы попытаемся изыскать возможность его приобретения.

Но в первую очередь должна быть заинтересованность в игроке. Мы не будем бросаться на все, что блестит. Если надо – будем искать возможность. Если не надо – не будем. На данный момент у нас оптимальное количество игроков, и острой необходимости нет.

У нас шикарный 2005 год рождения, там очень много ребят. И пару дней назад мы вместе разговаривали и поняли, что их там больше, чем мы можем реально переварить, хотя много ребят реально заслуживает шанса.

Динамовская школа всегда славилась своими воспитанниками, и у нас есть кому давать шанс. Мы попытаемся использовать то, что у нас есть на данный момент, – заявил Сергей Сушко.