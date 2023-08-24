Юдин об уходе Прохоркина из СКА: «Класс надо доказывать здесь и сейчас. Нельзя держать высокооплачиваемого игрока, который в любой момент может вылетать с травмой»

Теги СКА Александр Юдин КХЛ Николай Прохоркин Сочи Чемпионат.com Хоккей

Александр Юдин объяснил, почему СКА обменял Николая Прохоркина в «Сочи».

«Уход Прохоркина из СКА продиктован законами хоккейной жизни. В ней конкуренция не прекращается ни на секунду. Каким бы ты ни был заслуженным игроком, свой класс надо доказывать здесь и сейчас.

Николай действительно многое сделал для СКА, но его второй приход в клуб получился скомканным из-за травм. Он почти не играл в прошлом сезоне, постоянно получал повреждения, долго лечился. При этом СКА не бросал его.

Точно знаю, что на Прохоркина рассчитывали до последнего, старались дать ему восстановиться и показать себя. Увы, вернуться на былой уровень так и не удалось. Это печально, но рано или поздно случается с любым игроком.

В условиях потолка зарплат нельзя держать высокооплачиваемого игрока, который в любой момент может надолго вылетать с травмой. СКА бился за Прохоркина до последнего, но в какой-то момент стало понятно, что другие игроки просто сильнее и стабильнее.

Я от всей души желаю Николаю пережить этот период. Может быть, стоит немного отдохнуть, набраться сил и еще раз попробовать вернуться на хороший уровень уже в другой команде», – сказал экс-защитник СКА.

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1 комментарий

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Machine Head
Какая же циничная команда . Перешел в Сочи и там с Николаем тут же расторгли контракт не успев начаться . Боже мой сколько некрасивых поступков. А нельзя было сразу в СКА расторгнуть контракт без этого шапито ?
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