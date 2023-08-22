Заварухин о поражении «Автомобилиста»: «СКА – мобильная команда, они доставили нам много проблем прессингом и скоростью движения»
Николай Заварухин подвел итоги матча против СКА (2:5) на турнире имени Пучкова.
«Получилась хорошая, интересная игра, одна из быстрых игр в предсезонке. СКА – мобильная команда, они доставили нам много проблем прессингом и скоростью движения.
От игры к игре мы добавляем. Могли сегодня забить не два гола, а больше, здорово сыграл вратарь соперников.
Осталось провести два заключительных матча турнира. Надеюсь, ребята будут обретать хорошую форму к началу чемпионата», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Заварухин.
Комментарии