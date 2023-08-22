Заварухин о поражении «Автомобилиста»: «СКА – мобильная команда, они доставили нам много проблем прессингом и скоростью движения»

Николай Заварухин подвел итоги матча против СКА (2:5) на турнире имени Пучкова.

«Получилась хорошая, интересная игра, одна из быстрых игр в предсезонке. – мобильная команда, они доставили нам много проблем прессингом и скоростью движения.

От игры к игре мы добавляем. Могли сегодня забить не два гола, а больше, здорово сыграл вратарь соперников.

Осталось провести два заключительных матча турнира. Надеюсь, ребята будут обретать хорошую форму к началу чемпионата», – сказал главный тренер « » .