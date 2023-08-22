Заварухин о поражении «Автомобилиста»: «СКА – мобильная команда, они доставили нам много проблем прессингом и скоростью движения»

Теги СКА Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Турнир имени Пучкова Матч ТВ Хоккей

Николай Заварухин подвел итоги матча против СКА (2:5) на турнире имени Пучкова.

«Получилась хорошая, интересная игра, одна из быстрых игр в предсезонке. СКА – мобильная команда, они доставили нам много проблем прессингом и скоростью движения.

От игры к игре мы добавляем. Могли сегодня забить не два гола, а больше, здорово сыграл вратарь соперников.

Осталось провести два заключительных матча турнира. Надеюсь, ребята будут обретать хорошую форму к началу чемпионата», – сказал главный тренер «Автомобилиста» Заварухин.

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