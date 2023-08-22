Фастовский о визите комиссии КХЛ на «Сибирь-Арену»: «Проверяли работу всех систем. Есть недочеты, которые надо исправлять»

Кирилл Фастовский рассказал о визите комиссии КХЛ на новую арену «Сибири».

«Проверяли работу всех систем. Есть, конечно, некоторые недочеты, которые надо исправлять. Это рутина, которая болельщику обычно не видна, но она помогает клубам поддерживать высокий профессиональный уровень.

Те замечания, конечно, абсолютно поправимы, иначе дворец не был бы признан пригодным для проведения матчей . Работы еще достаточно много. Например, есть новые сотрудники, которые не знают требований по арене. Это такая объемная работа, и она продолжается.

Места с ограниченным обзором видимости льда? Такие места есть на любом стадионе, но мы их выделяем и отдельно предупреждаем о них. Совсем обойтись без таких мест, как я думаю, ни один стадион не сможет. Главная задача минимизировать такое количество, что мы и делаем», – сказал генеральный директор « » .