Владимир Крикунов: «В Латвии не особо развивается хоккей. Ребята подрастают и уезжают в Америку, Европу. С Россией ей трудно конкурировать»

Теги Сборная России по хоккею Владимир Крикунов Сборная Латвии по хоккею чемпионат Латвии КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

Владимир Крикунов высказался о развитии хоккея в Латвии.

«В Латвии не особо развивается хоккей. Ребята подрастают и уезжают то в Америку, то в Европу.

Латвия взяла бронзу чемпионата мира, обыграв США? Это говорит о том, что страна с 1,5 миллиона населения обыграла страну с населением 360 миллионов. Конечно, это исторический и выдающийся результат на все времена. Неизвестно, когда Латвия еще сможет показать такое. 

Сокращает ли Латвия разрыв от России в развитии хоккея? Латвия традиционно умеет играть, народ очень любит хоккей. Но, думаю, нет, не сокращает. В России в последние годы очень много катков строится, хоккей развивается – по любому. Латвии тут трудно конкурировать.

А потом с России и санкции снимут, тогда играть будем нормально», – заявил бывший главный тренер рижского «Динамо» и сборной России Крикунов.

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5 комментариев

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Олег НН
Ответ furiking
А в России ребята подрастают и вместо продолжения карьеры их в армию загребают владельцы клубов.
хорош врать. . посчитай сколько ко уехало в АХл в возрасте 16-18 лет . может 4 сборные собрать
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furiking
А в России ребята подрастают и вместо продолжения карьеры их в армию загребают владельцы клубов.
+1
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Святогор
катки строят?😂😂😂 в Москве построили 50 катков на всех,это смех,а по всей стране страшно подумать сколько.
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nmnackjbxkasbk
ну все идет к тому, что сборная рф никогда больше не получит медали на чемпионате мира.
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Александр Невский
Россия расширяется и скоро будут новые команды Донецка Луганска Мариуполя . Россия вы лучшие . нужна новая команда в Харькове ну вы поняли .
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