Владимир Крикунов: «В Латвии не особо развивается хоккей. Ребята подрастают и уезжают в Америку, Европу. С Россией ей трудно конкурировать»

Владимир Крикунов высказался о развитии хоккея в Латвии.

«В Латвии не особо развивается хоккей. Ребята подрастают и уезжают то в Америку, то в Европу.

Латвия взяла бронзу чемпионата мира, обыграв США? Это говорит о том, что страна с 1,5 миллиона населения обыграла страну с населением 360 миллионов. Конечно, это исторический и выдающийся результат на все времена. Неизвестно, когда Латвия еще сможет показать такое.

Сокращает ли Латвия разрыв от России в развитии хоккея? Латвия традиционно умеет играть, народ очень любит хоккей. Но, думаю, нет, не сокращает. В России в последние годы очень много катков строится, хоккей развивается – по любому. Латвии тут трудно конкурировать.

А потом с России и санкции снимут, тогда играть будем нормально», – заявил бывший главный тренер рижского «Динамо» и сборной России Крикунов.