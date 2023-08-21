Крикунов о словах Аболса про «кровавые деньги» в КХЛ: «Его отец работает в сборной, начнется давление, поэтому он так говорит. Так они в Латвии нормальные ребята»
Владимир Крикунов прокомментировал слова Родриго Аболса.
Ранее экс-форвард рижского «Динамо» заявил, что не поехал бы сейчас в КХЛ из-за «кровавых денег».
«Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали.
Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнется такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята», – сказал заслуженный тренер России Крикунов, который работал с рижским «Динамо».
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