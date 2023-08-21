Крикунов о словах Аболса про «кровавые деньги» в КХЛ: «Его отец работает в сборной, начнется давление, поэтому он так говорит. Так они в Латвии нормальные ребята»

Теги Владимир Крикунов чемпионат Швеции Сборная Латвии по хоккею КХЛ Динамо Рига Регле Политика Родриго Аболс ТАСС Хоккей

Владимир Крикунов прокомментировал слова Родриго Аболса.

Ранее экс-форвард рижского «Динамо» заявил, что не поехал бы сейчас в КХЛ из-за «кровавых денег».

«Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали.

Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнется такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята», – сказал заслуженный тренер России Крикунов, который работал с рижским «Динамо». 

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4 комментария

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Pronger
Ответ Шепот Шумов
Так он и говорит, как НОРМАЛЬНЫЙ человек. А как ещё можно относится к убийствам людей в их стране?
в Латвии кого то убивают? Или в Швеции?
+6
0
+6
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Pronger
Ответ Шепот Шумов
Не прикидывайся при..ом ... и так видно. Речь шла о КХЛ.
в КХЛ убивают?
+2
0
+2
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