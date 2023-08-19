«Салават» не сыграет с «Барысом» на турнире в Омске из-за похорон Амирова

Теги Салават Юлаев КХЛ Барыс Fonbet Кубок Блинова Родион Амиров Хоккей

«Салават» не сыграет с «Барысом» на турнире в Омске из-за похорон Родиона Амирова.

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

Прощание с Амировым состоится в понедельник, 21 августа. После участия в мероприятии уфимская команда отправится в Омск на турнир имени Блинова. 

«Первый матч турнира FONBET Кубок Блинова в Омске между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», запланированный на 20 августа, не состоится.

Наша команда отправится в Омск на предсезонный турнир 21 августа и сыграет все оставшиеся матчи», – говорится в телеграм-канале уфимцев. 

Турнир в Омске пройдет с 20 по 25 августа. Участие примут «Салават Юлаев», «Авангард», «Нефтехимик», «Барыс» и «Локомотив». 

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Все правильно, нужно проводить в последний путь одноклубника. Пусть земля ему будет пухом.
+7
0
+7
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selachii
Ответ Crenk
Техническое поражение засчитают наверное
пишут, что засчитали ТП, да
+1
0
+1
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Crenk
Техническое поражение засчитают наверное
+2
-2
0
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Meny
У нас будет много таких турниров, у него - ни одного, он до последней минуты бился.
КХЛ могла и подкорректировать порядок матчей, но - каждый сам решает , что главное.
Наши правильно делают, бросить его и улететь было бы безумием.
0
0
0
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