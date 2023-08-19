«Салават» не сыграет с «Барысом» на турнире в Омске из-за похорон Амирова
«Салават» не сыграет с «Барысом» на турнире в Омске из-за похорон Родиона Амирова.
21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.
Прощание с Амировым состоится в понедельник, 21 августа. После участия в мероприятии уфимская команда отправится в Омск на турнир имени Блинова.
«Первый матч турнира FONBET Кубок Блинова в Омске между «Барысом» и «Салаватом Юлаевым», запланированный на 20 августа, не состоится.
Наша команда отправится в Омск на предсезонный турнир 21 августа и сыграет все оставшиеся матчи», – говорится в телеграм-канале уфимцев.
Турнир в Омске пройдет с 20 по 25 августа. Участие примут «Салават Юлаев», «Авангард», «Нефтехимик», «Барыс» и «Локомотив».
КХЛ могла и подкорректировать порядок матчей, но - каждый сам решает , что главное.
Наши правильно делают, бросить его и улететь было бы безумием.