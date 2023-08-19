«Салават» не сыграет с «Барысом» на турнире в Омске из-за похорон Амирова

«Салават» не сыграет с «Барысом» на турнире в Омске из-за похорон Родиона Амирова.

21-летний форвард скончался 14 августа в Германии. У хоккеиста была опухоль головного мозга.

Прощание с состоится в понедельник, 21 августа. После участия в мероприятии уфимская команда отправится в Омск на турнир имени Блинова.

«Первый матч турнира FONBET Кубок Блинова в Омске между « » и « », запланированный на 20 августа, не состоится.

Наша команда отправится в Омск на предсезонный турнир 21 августа и сыграет все оставшиеся матчи», – говорится в телеграм-канале уфимцев.

Турнир в Омске пройдет с 20 по 25 августа. Участие примут «Салават Юлаев», «Авангард», «Нефтехимик», «Барыс» и «Локомотив».