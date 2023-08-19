Щитов о КХЛ: «Грязи меньше становится. Все стараются быть более аккуратными, а от силовых никуда не уйти»

Теги травмы судьи Никита Щитов КХЛ Кубок республики Башкортостан правила Хоккей

Никита Щитов считает, что в КХЛ стало меньше грязной игры.

«Я бы не сказал, что судьи в КХЛ пропускают много грязных приемов. Игроки как проводили силовые, так и проводят. Ужесточили штрафы за удары в голову, поэтому грязи не должно быть. Все стараются быть более аккуратными. Я не думаю, что это плохо.

В Уфе недавно проходил Кубок Республики. Смотрел все матчи. Я не увидел грязного хоккея. Спорные эпизоды судьи просматривали. В КХЛ по такому же принципу действуют. Если и были такие моменты в КХЛ, то они единичные.

Игра увеличила скорость, судьи иногда не успевают за эпизодами. На мой взгляд, в КХЛ становится меньше грязи. Хоккей – контактный вид спорта, и от силовых никуда не уйти. Сейчас будет много нововведений, которые повысят зрелищность хоккея. В Уфе уже видел это.

В случае удаления в конце периода вбрасывание в начале следующей 20-минутки переносится в зону провинившейся команды. Такого новшества, по-моему, нигде нет. Это уже облегчает игру атакующей команды и повышает зрелищность. Болельщики же приходят за забитыми голами», – сказал бывший защитник клубов лиги. 

Роман Ротенберг: «Грязный хоккей не нужен – лишимся спонсоров и болельщиков. НХЛ пропагандирует лучшие качества игроков. Наш судейский корпус никак не может перестроиться»

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